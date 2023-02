A Hübner Nyíregyháza BS megkezdte a februári válogatott szünetet. A Cápák szűk három hét múlva folytatják a bajnokságot, melynek alapszakaszában még hat mérkőzés vár rájuk. A csapat továbbra is utolsó helyen áll a férfi kosárlabda NB I./A-ban, most már biztos, hogy a kiesés elkerüléséért kell majd küzdenie.

A klub a szezon eleje óta vezetőedzőt váltott, valamint több játékos helyett újakat igazolt. A napokban is volt változás, ugyanis a hozzáállásbeli problémákat mutató és emiatt gyengén teljesítő Jordan Williams helyett egy afrikai center érkezett. A Maliból származó, 22 éves Sidiki Kone 211 centiméteres magasságával és hatalmas termetével a várakozások szerint nagy segítség lehet védekezésben és a lepattanók megszerzésében.

– Jordan Williams hozzáállásával december eleje óta nagy gondok voltak, de az új vezetőedző érkezésével mindenki tiszta lappal indult – mondta el a klub ügyvezetője, Mohácsi Máté. – Megszámlálhatatlan beszélgetésen vagyok túl a játékossal, a vezetőedzővel, külön kikértem a segítői véleményét is. Az utóbbi hetekben bizonyára a mérkőzésre kilátogatók számára is egyértelművé vált, hogy Williamst egyáltalán nem érdekelte a csapat eredménye és sorsa. Profi sportolóhoz méltatlan volt a viselkedése, nem tisztelte a klubot és a sportot sem, provokálta a szakmai stábot és negatív irányba befolyásolt játékosokat. Folyamatosan kerestük a megoldást, de mostanra eljutottunk arra a pontra, hogy meg kellett válnunk tőle. A játékos menedzsere abszolút együttműködő volt a szerződés felbontásában, látta, hogy probléma van.

Mohácsi Máté

Fotós: Gazdag Mihály

– Ilyenkor már nagyon nehéz játékost találni, ráadásul többször is változtattunk a keretünkön, ezért kifejezett figyelmet kellett fordítani az anyagiakra is – beszélt az új igazolásról. – Sidikiről olyan információink voltak, amik alapján ő pontosan olyan karakter, akit kerestünk, vagyis Erik Copeshoz hasonlóan stabilan lepattanózik, domináns a palánk alatt. A fizikai paraméterei magáért beszélnek és ismeri ezt a kosárlabdakultúrát, hiszen ex-jugoszláv országokban játszott korábban. Fiatal játékos, aki nagy lehetőségként tekint arra, hogy itt játszhat, nem lesznek motivációs problémái.

A szakmai stábnak be kell építenie az új játékost, majd úgy kell felkészítenie a csapatot a következő hat alapszakasz-mérkőzésre, hogy ha ott az előzés már nem is reális, az utána következő alsóházi rájátszásban egy gárdát maga mögött tudjon.

– Az elmúlt hetekre visszatekintve látszik a fejlődés – fogalmazott Mohácsi Máté. – Ezt nem csak azért mondom, mert a nulláról már két győzelmünk van – ami szintén semmire sem elég jelenleg –, de a ZTE-meccsből kiindulva is megállapítható, hogy mindenki érzi a helyzet súlyosságát, csak olyanok maradtak a csapatban, akik akarják a bennmaradást és küzdenek érte. Mindig a legjobbra törekszem, szeretném, hogy a hat mérkőzésből legalább hármat megnyerjünk. Lehet, hogy ez sem lesz elég az előzésre, más csapatok eredményétől is függ ez, de mi magunknak teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy már az alapszakaszban elkerüljünk az utolsó helyről. Emellett tudatosan kell készülni az azt követő tíz mérkőzésre is.

Erre az idényre változott a bajnokság lebonyolítása a korábbiakhoz képest. Idén az alapszakasz után az első nyolc csapat a bajnoki címért küzd, míg az utolsó hat játszik play-outot. Az alapszakasz 9-14. helyezett csapatai körmérkőzéses rendszerben játszanak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon (2x5=10 mérkőzés). Ennek a szakasznak a végén az utolsó helyezett csapat elveszíti jogát az A-csoportban indulásra. Fontos megjegyezni, hogy a csapatok nem az alapszakaszban megszerzett pontjaikat viszik tovább, hanem a helyezésük alapján kapnak egy-egy pontot és úgy vágnak neki play-outnak.

– Az elmúlt hónapokban megtettünk minden olyan változtatást, amit tudtunk. Ez a maximum, ennél tovább nincs. Az új játékosunkat még be kell építeni, egyébként azt gondolom, hogy ennek a keretnek alkalmasnak kell lennie a bennmaradásra. Az alapszakasz után új bajnokság kezdődik. Az a tíz meccs a helyi kosárlabda jövőjét nagyban befolyásolja – zárta szavait a sportvezető.

A férfi kosárlabda NB I./A állása

1. Falco KC Szombathely 20 18 2 1773–1479 0.950 38

2. Szolnoki Olajbányász 19 15 4 1587–1397 0.895 34

3. Zalakerámia ZTE KK 20 14 6 1739–1610 0.850 34

4. Arconic-Alba Fehérvár 20 12 8 1793–1602 0.800 32

5. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 20 11 9 1511–1560 0.775 31

6. Egis Körmend 20 11 9 1644–1699 0.775 31

7. Atomerőmű SE 21 11 10 1660–1681 0.762 32

8. Sopron KC 20 10 10 1586–1532 0.750 30

9. DEAC-Tungsram 20 10 10 1575–1569 0.750 30

10. MVM-OSE Lions 20 8 12 1544–1665 0.700 28

11. Kometa Kaposvári KK 20 8 12 1633–1703 0.700 28

12. Budapesti Honvéd SE 20 5 15 1416–1571 0.625 25

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 20 5 15 1566–1650 0.625 25

14. Hübner Nyíregyháza BS 20 2 18 1459–1768 0.550 22

A Hübner Nyíregyháza BS alapszakaszból hátralévő mérkőzései

Március 4.: Hübner Nyíregyháza BS–Egis Körmend

Március 8.: Naturtex-SZTE Szedeák–Hübner Nyíregyháza BS

Március 11.: Arconic-Alba Fehérvár–Hübner Nyíregyháza BS

Március 18.: Hübner Nyíregyháza BS–Budapesti Honvéd SE

Március 25.: Kometa Kaposvári KK–Hübner Nyíregyháza BS

Április 1.: Hübner Nyíregyháza BS–Sopron KC

Az alapszakasz utáni pontozás

Alapszakasz 9. helyezett 6 pont

Alapszakasz 10. helyezett 5 pont

Alapszakasz 11. helyezett 4 pont

Alapszakasz 12. helyezett 3 pont

Alapszakasz 13. helyezett 2 pont

Alapszakasz 14. helyezett 1 pont