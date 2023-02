A Hübner Nyíregyháza BS múlt szombaton újabb vereséget szenvedett, ez a mérkőzés azonban más volt, mint a korábbiak. A Cápák a szezonban többször is úgy kaptak ki, hogy rövidebb periódusokat leszámítva szinte semmilyen ellenállást nem tanúsítottak. Aki a papírformából indult ki, azt gondolhatta, hogy hasonló történik Zalaegerszegen is, a ZTE ugyanis a bajnokság egyik legjobb formában lévő csapata, a tabella harmadik helyéről várta a férfi kosárlabda NB I./A 20. fordulóját.

A hazaiakat aztán hideg zuhanyként érhette a mérkőzés eleje, mert a Blue Sharks rendkívül lelkes játékkal állt elő, amihez párosult egy elképesztő dobóforma (38 pont az első játékrészben), így a második negyed elején már 18 pont is volt az előnye. Sejthető volt persze, hogy az első 15 percben nyújtott dobószázalék nem tartható végig. A zalaiak fokozatosan csökkentették a hátrányukat, a harmadik negyed végén átvették a vezetést, majd el is léptek hét ponttal, de a Hübner még visszakapaszkodott a mérkőzésbe. Másfél perccel a vége előtt is teljesen nyílt volt az összecsapás, amit végül 97–87-re nyert meg a ZTE.

– A bajnokság egyik legjobb csapatával játszottunk – értékelt Darko Radulovic vezetőedző. – Nagyon jól felkészültünk, negyven percen keresztül megnehezítettük az ellenfél feladatát. Egy magasemberünk hiányzott, ami meglátszott a lepattanózáson, illetve a négyes és ötös poszton játszó játékosaink már az első félidőben faultgondokba kerültek. A végén a tapasztalat volt a döntő. A fiatal játékosaink nagyon sokat fejlődtek, de nagy nyomás alatt ezt nem tudják mindig megmutatni. Minden más lesz, ha ebben is előre tudnak lépni.

Egyénileg ugyanazokat a játékosokat lehet kiemelni, akiket az elmúlt hetekben. Rytis Pipiras sokat játszott és 16 pontot tett a közösbe, Erik Copes neve mellé 10 pont és 9 lepattanó került, a Blue Sharks összesen kilenc ponttal jobb volt ellenfelénél abban a 29 percben, amikor az amerikai center pályán volt. A mérkőzés legjobbja Darius Perry, aki 35 pontot, 7 lepattanót és 6 gólpasszt ért el, a statisztikai mutatókat összegző VAL-mutatója 49 pont, aminél a jelenlegi bajnokságban még senki nem ért el többet.

És hogy miért volt szűkebb a Cápák magasember-rotációja? Jordan Williamstől megvált a klub, ő már a ZTE elleni mérkőzésre nem utazott el a csapattal. A brit játékosnak hozzáállásbeli problémái voltak, ami az utóbbi meccseken a teljesítményén is meglátszott. Már meg is van az utódja Sidiki Kone személyében. A játékoscseréről itt írtunk bővebben.

A szakmai stábnak lesz ideje beilleszteni a 22 éves játékost, ugyanis a Cápák a magyar válogatott világbajnoki selejtezői miatt legközelebb március 4-én játszik tétmérkőzést.

A bajnokság állása

1. Falco KC Szombathely 20 18 2 1773–1479 0.950 38

2. Szolnoki Olajbányász 19 15 4 1587–1397 0.895 34

3. Zalakerámia ZTE KK 20 14 6 1739–1610 0.850 34

4. Arconic-Alba Fehérvár 20 12 8 1793–1602 0.800 32

5. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 20 11 9 1511–1560 0.775 31

6. Egis Körmend 20 11 9 1644–1699 0.775 31

7. Atomerőmű SE 21 11 10 1660–1681 0.762 32

8. Sopron KC 20 10 10 1586–1532 0.750 30

9. DEAC-Tungsram 20 10 10 1575–1569 0.750 30

10. MVM-OSE Lions 20 8 12 1544–1665 0.700 28

11. Kometa Kaposvári KK 20 8 12 1633–1703 0.700 28

12. Budapesti Honvéd SE 20 5 15 1416–1571 0.625 25

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 20 5 15 1566–1650 0.625 25

14. Hübner Nyíregyháza BS 20 2 18 1459–1768 0.550 22