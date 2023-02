A Hübner Nyíregyháza BS számára vasárnaptól megkezdődik a háromhetes válogatott szünet, előtte azonban a szezon egyik leghosszabb túráját és az ahhoz kapcsolódó igen nehéz mérkőzést kellett teljesítene Zalaegerszegen.

Az előjelek egyáltalán nem a Cápáknak kedveztek, mégis az elmúlt hetek egyik legbátrabb játékával mentek ki a parkettre. Darius Perry, Fazekas Csaba és Rytis Pipiras is nagyon jól kezdett, mindhárman dobálták a hárompontosokat, ezzel a negyedik perctől kezdve nagy előnyt alakítottak ki. Dicsérhető volt a vendégek védekezése, saját palánkjuk alatt rendre leszedték a lepattanókat, a támadójátékuk pedig összeszedett volt. Labdaszerzések után Perrynek lehetősége volt gyors kosarakat szerezni, az irányító kettő plusz egy után bevágott egy triplát is, ezekkel hét perc után már 15 pontnál járt. A parádés negyed végéhez közeledve Pipiras és Kiss Benedek talált be távolról, majd az amerikai játékmester ugyancsak triplával lezárta a játékrészt.

Jól kezdődött a második negyed is, hiszen jó védekezések után Perry látványos passzából Erik Copes zsákolt, majd jött egy újabb tripla Fazekastól (25–43). A nyíregyháziak továbbra is kapartak védekezésben, labdákat szereztek, Szobi Dániel blokkolt, de sajnos a faultok is nagyon gyűltek, a kulcsemberek közül Pipiras és Copes is három személyi hibánál járt (tizenhét perc után 5–13 volt a faultarány). Ezzel egy időben a Blue Sharks megállt elöl, rossz volt a helyezkedés, statikussá váltak a támadások, amit kihasznált a ZTE és a nagyszünetre visszajött öt pontra (45–50).

A ZTE a fordulást követően is jól védekezett, a nyíregyháziak összességében nehezen kerültek jó dobóhelyzetbe, Pipiras azonban remekül játszott, három perc alatt hét pontot szerzett. A 27. percben Keller Iván hármasával fordított a ZTE, amire azonnal jött válaszul Perry triplája, ám a lendületbe jött D’Mitrik Trice vezetésével elléptek a hazaiak. Bazsó Brúnó hármasa nagyon kellett mínusz hét pontnál, utána Perry labdát szerzett és dobott egy kettest. A negyed végén hét másodperc sem volt hátra, a Cápák saját alapvonaluktól végig rohantak és Pipiras dobott még egy ziccert.

A negyedik etapban újra fel kellett állni hétpontos hátrányból, ebben Kass Balázs hármasa nagy segítség volt, majd Dickerson középtávolijával egyenlített a Nyíregyháza. Perry akármilyen ellenséges környezetben is játszott, tarthatatlan volt, de minden igyekezet ellenére is úgy tűnt, a zalaiak felül kerekednek. A mérkőzés vége felé a vendégek már nem nagyon szerezhettek lepattanót, a játékvezetők többször kizárást fújtak le szabálytalannak. Ennek az volt a vége, hogy 17–27-es faultarány mellett 30–8 lett a büntetőarány...

Mindenesetre a Blue Sharks küzdött! Mitchell Smith és Danilo Osztojics is nagyot zsákolt, amivel már kilenccel vezettek a hazaiak, de Perry bevágott egy hármast, másfél perccel a vége előtt már csak öt pont volt a hátrány. Fordulópont lehetett volna, ha egy perccel a vége előtt sportszerűtlennek ítélik, ahogy Trice fejbe könyökölte Perryt, ám sima támadóhibát kapott a zalai. A nyíregyháziak ekkor már csak rohantak az eredmény után, nem volt valós esélyünk az egyenlítésre.

Kosárlabda: férfi NB I./A, 20. forduló

Zalakerámia ZTE KK – Hübner Nyíregyháza BS 97–87 (21–38, 24–12, 26–19, 26–18)

Zalaegerszegi Városi Sportcsarnok, v.: Nagy, Söjtöry, Minár.

ZTE: Trice 14/9, O’Reilly 9/3, Polster 9/9, Smith 22, Osztojics 17. Csere: Rakicsevics 10, Keller I. 16/6, Szalay, Zsíros. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Nyíregyháza: Kass 8/6, Perry 35/12, Fazekas 6/6, Pipiras 16/9, Copes 10. Csere: Bazsó 3/3, Kiss 3/3, Szobi, Dickerson 6. Vezetőedző: Darko Radulovic.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 7–4, 4. p.: 7–12, 7. p.: 12–24, 8. p: 15–30, 10. p.: 21–38, 22. p.: 25–43, 16. p.: 37–46, 20. p.: 45–50, 22. p.: 50–52, 24. p.: 52–59, 27. p.: 60–59, 29. p.: 69–62, 30. p.: 71–69, 31. p.: 76–69, 33. p.: 76–76, 36. p.: 82–81, 38. p.: 90–81.

Kipontozódott: Szobi (28.).