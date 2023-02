Felemás hétvégét zártak vármegyénk NB III.-as csapatai a bajnokság legutóbbi, huszonkettedik fordulójában. A Sényő-Carnifex FC a középmezőny élén helyet foglaló BKV Előre otthonában vendégeskedett, s végig vezetve, gólgazdag meccsen győzött.

Megérdemelt győzelem

– Az első harminc percben meglepően bátran és kezdeményezően játszottunk, ami megmutatkozott gólban és egy óriási kihagyott ziccerben is – mondta el lapunk megkeresésére Fiumei Viktor a sényői edzőpáros tagja, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a csapat munkáját. – Az első játékrész utolsó negyedórája ellenben a hazaiaké volt, akik ki is egyenlítettek. A második félidő elején egy kissé beszorultunk, viszont így ki tudtuk használni a szélső játékunkat, hiszen óriási területek maradtak üresen. Remekül építkezve két gólt is szereztünk, miközben az ellenfelünk részéről csak egy messziről, jól eltalált lövésre futotta. Úgy gondolom, hogyha egy csapat háromszor tudja megszerezni idegenben a vezetést, akkor az abszolút megérdemli a győzelmet.

Eközben a Kisvárda tartalékcsapata a kiesőzónában tanyázó Tiszaújváros szörnyű minőségű pályáján próbált helytállni, sikertelenül, a hazai egylet ugyanis meglepően simán, már az első játékrészben eldöntötte a három pont sorsát.

A pálya talaja döntött

– Az egyik nézőpont, hogy egy komoly NB I.-es klub második csapatának is úgy kell játszania, még olyan rossz talajon is, mint amilyen a tiszaújvárosi volt, hogy azok a jegyek, amelyek az év összes többi mérkőzésén jellemzők rá, ilyenkor is fellelhetők legyenek – kezdte értékelését Gerliczki Máté vezetőedző. – A másik nézőpont, hogy ezeket a mérkőzéseket meg is kellene nyerni, és ez a kettő most sajnos nem találkozott egymással. Próbáltunk futballozni ezen a talajon, de nem sikerült. Kimondhatjuk, hogy emiatt kaptunk ki. Minden szituációban meg akartuk játszani a labdát, ezáltal háromszor ajándékoztunk lehetőséget az ellenfélnek, akik ezt kihasználva, huszonkét perc után már 3–0-ra vezettek. Ebből a jövőre nézve tanulnunk kell, hogyha mindkét szempontot figyelembe vesszük, akkor egy ilyen talajú pályán valamit másképp kell csinálnunk.

A folytatás sem ígérkezik könnyebbnek a rétközi egylet számára, hiszen a tabella második helyén álló Putnok otthonába látogat, míg a Sényő hazai pályán fogadja az utolsó előtti Jászberény csapatát.