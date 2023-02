Az élvonal és az NB II. után a hétvégén már a sportág harmadosztályában is újra rúgják a bőrt, hiszen folytatódnak az NB III. küzdelmei. A Sényő-Carnifex FC a tizenhetedik helyen telelt, Fiumei Viktor és Imrő László csapata hazai pályán a Karcag ellen játssza az idei naptári év első tétmeccsét, ami nem ígérkezik egyszerűnek, hiszen a vendég Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egylet az ősz folyamán tíz alkalommal győzött, s habár hétszer kikapott, így is a tabella előkelő hatodik helyéről várja a folytatást. A felek ősszel Karcagon 1–1-es döntetlennel zártak.

Komoly célokkal készülnek

– A felkészülésünk jól sikerült, az előzetesen eltervezett munkát el tudtuk végezni – mondta el lapunk érdeklődésére Fiuemi Viktor a sényői edzőpáros tagja, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a csapat munkáját. – A látottak alapján bizakodóak vagyunk, szépen, fokozatosan haladtunk előre, úgy véljük, hogy sikerült fejlődnünk. Megtekintettük a Karcag utolsó edzőmérkőzését, feltérképeztük őket, bár eddig sem voltak ismeretlenek számunkra. Egy nagyon jó csapatról van szó, mindezek ellenére komoly célokkal készülünk, szeretnénk ugyanis megnyerni a 2023-as év első hazai tétmeccsét.

Mindeközben a Kisvárda tartalékcsapata éppen megelőzve vármegyei riválisát a tizenhatodik helyen állva mehetett pihenőre. A rétközi egylet egy szintén eredményesnek mondható felkészülés után a tizenegyedik helyezett Pénzügyőr otthonában folytatja, amelyet ősszel, a bajnokság második fordulójában, magabiztosan 2–0-ra győzött le.

Változatlan elvárások

– Eredményesen telt a felkészülés, amely tartalmazott egy törökországi edzőtáborozást, ahol kiváló körülmények között, erős csapatokkal szemben tudtunk hangolni – értékelte az elmúlt időszakot Gerliczki Máté vezetőedző. – Idehaza aztán már mi is műfűre kényszerültünk, de az eltervezett munkát maradéktalanul elvégeztük. Sajnos Králik Péter mellett Szőr Levente is megsérült, ami érzékeny veszteség számunkra. Őket kell tudnunk oly módon pótolni, hogy a Pénzügyőr ellen is a győzelemért játszhassunk. A bajnokságot tekintve a céljaink változatlanok, az elsődleges, hogy a helyezéstől függetlenül bennmaradjunk, mindamellett, hogy minél több fiatal labdarúgót felkészítsünk arra, hogy az élvonalban is bemutatkozhasson. Pozitívum, hogy erre szép számmal akadnak is jelentkezők.

Labdarúgás: NB III.

Keleti csoport, 21. forduló, vasárnap: Sényő-Carnifex FC–Karcagi SE, Sényő, Sporttelep, v.: Szabó (Vilmányi, Kovács), 14. Pénzügyőr SC–Kisvárda II., Budapest, NAV Pasaréti úti Sporttelep, v.: Holczbauer (Gyürüsi, Szalai), 14.

További mérkőzések: Vasas II.–Körösladány, DVTK II.–Jászberény, Hatvan–Eger, Békéscsaba II.–Hajdúszoboszló, Füzesgyarmat–BVSC-Zugló, Tiszaújváros–Putnok. DVSC II.–DEAC (03.01), Tiszafüred–BKV Előre (03.01).