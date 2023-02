Péntek este megkezdődött az idény legfontosabb szakasza, a rájátszás. Az alsóházban azért küzdenek a csapatok, hogy megőrizzék helyüket az első osztályban, így nem is kell ecsetelni, mennyire fontos az utolsó tíz forduló.

Az A’Studió Futsal Nyíregyháza rájátszás első meccsén a sereghajtó ELTE-BEAC-ot fogadta. Lovas Norbert vezetőedző már beharangozónkban is felhívta rá a figyelmet, hogy a helyezésekből semmit nem szabad leszűrni – a fővárosi együttes a pályán mutatta meg ezt. A második percben ziccerbe került Fülöp Viktor, később pedig hazai helyzet után a vendégek előtt adódott lehetőség, amit kihasználtak (0–2). A Nyíregyháza úgy szedett össze nagy hátrányt, hogy Szabolcsi Máténak voltak védései, de inkább a hazaiak irányítottak, ám az első nyolc percben nem alakítottak ki nagy helyzetet.

A második találat után Maneca gyorsan szépített (1–2), amivel végre megpezsdült az élet a Continental Arénában. Innentől a korábbiaknál sokkal határozottabban védekeztek a nyíregyháziak és összeszedettebben támadtak. Érdekesség, hogy az ELTE elleni októberi mérkőzésen is Fülöp és Szini szerezte a vendégek két találatát, valamint akkor is 2–1-re vezettek, végül 3–2-re nyert a Studió.

Ez az eredmény péntek este már a szünetre kialakult, hiszen Kovács Róbert is betalált, majd újra megvillant Maneca. Míg nyolc perc után bőven kiegyeztünk volna a döntetlennel, addig a félidő végén sajnáltuk, hogy a mieink csak egy góllal vezetnek, mert több nagy helyzetük is volt.