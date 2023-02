Hétvégén újabb fordulót rendeztek a nemzeti bajnokságok különböző osztályaiban, a vármegyei pontvadászatban pedig az év második fordulóján vannak túl a csapatok.

Az élvonalban a listavezető Varga Barnabás Puskás akadémiának lőtt duplájával megerősítette pozícióját, a szintén két találatig jutó Ryan Mmaee feljött a második helyre.

Az NB II.-ben Németh Krisztián ugyan nem szerzett gólt, de így is magabiztosan áll az élen. Az NB III-as Sényő magabiztosan győzte le a Jászberényt vasárnap. A találkozón Kapacina Kevin is betalált, tízre növelve idénybeli góljainak számát.

A vármegyei I. osztályú bajnokságban továbbra is holtverseny van az élen. Az éllovas trió nem talált be a hétvégén, mesterhármast rúgott viszont a Kállósemjén labdarúgója, Gömze Antal, aki ezzel egy gólra megközelítette a listavezetőket.

NB I.

14 gólos: Varga Barnabás (Paks). 11 gólos: Ryan Mmaee (FTC). 10 gólos: Ikoba Eduvie (ZTE), Adama Traore (FTC). 9 gólos: Nenad Lukics (Budapest Honvéd), Dorian Babunszki (DVSC). 8 gólos: Sztefan Drazsics (Mezőkövesd), Kenan Kodro (Mol Fehérvár). 7 gólos: Rafal Makowski (Kisvárda. 6 gólos: Driton Camaj, (Kisvárda), Dzsudzsák Balázs (DVSC), Katona Bálint (Kecskemét), Kristoffer Zachariassen (FTC).

NB II.

19 gólos: Németh Krisztián (MTK). 14 gólos: Lukács Dániel (DVTK). 11 gólos: Tóth-Gábor Kristóf (PMFC). 10 gólos: Beke Péter (Budafok), Novák Csanád (Nyíregyháza). 9 gólos: Futács Márkó, Stieber Zoltán (mindkettő MTK), Zamostny Balázs (Tiszakécske). 8 gólos: Halmai Ádám, Lovrencsics Balázs (mindkettő Soroksár), Molnár Rajmund, Rácz Barbabás (mindkettő Haladás).

NB III., Keleti csoport

15 gólos: Simon Attila (Eger). 12 gólos: Constantinescu Dan-Marius (Hajdúszoboszló). 11 gólos: Szalánszki Gergő (BVSC-Zugló). 10 gólos: Kapacina Kevin (Sényő), Tóth Levente (BVSC-Zugló). 9 gólos: Galacs Erik (Putnok), Kelemen Patrik (BVSC-Zugló), Nagy Dávid Balázs (Tiszaújváros). 8 gólos: Bíró Ákos (Pénzügyőr), Gyurkó Máté (BKV Előre), Rácz Balázs (DVSC II.), Skulka Botond (Tiszafüred), Sármány Kristóf (Hatvan).

Nyír-Wetland vármegyei I. osztály

13 gólos: Ádám Dénes (Kemecse), Barcsay Márk (Csenger), Hamza Tamás (Kállósemjén). 12 gólos: Gömze Antal (Kállósemjén), Ivan Romancsuk (Tarpa). 11 gólos: Gyüre Tamás (Mándok). 10 gólos: Somogyi Tibor (Újfehértó). Szabó Steven (Nyírbéltek). 9 gólos: Török Gergő (Nyírmeggyes). 8 gólos: Oláh Benjámin (Nyíregyháza II.).