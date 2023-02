Szombaton öt mérkőzést játszottak a Nyír-Wetland megyei i. osztályú bajnokságban.

A forduló rangadóját Kállósemjénben rendezték, ahol Vologyimir Ovszijenko játékos-edző gárdája a Nyíregyháza tartalékcsapatát fogadta. A kiegyenlített első félidőt követően a második játékrészben Gömze Antal mesterhármasával a hazaiak szerezték meg a győzelmet. A Nyírbéltek hazai pályán a Csengert múlta felül, Körmös Miklós csapata ezzel továbbra is őrzik dobogós pozíciójukat. A Balkány Szakolyban gyűrte le a Mátészalkát, az Újfehértó szintén három ponttal gazdagodott. A Nyírmeggyes pedig az Ibrány ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét.

Nyírbéltek–Csenger 2–0 (1–0)

Nyírbéltek, v.: Takács. Nyírbéltek: Ritli – Ricsei, Bákai B., Boldizsár (Bákai), Szabó Á., Jónucz (Nemes), Varga (Szabó S.), Orosz, Fleisz (Scheibli), Tóth, Fischer. Edző: Körmös Miklós. Csenger: Sass – Katona (Gaál), Popovics, Petrohai (Bartha), Antal, Bence, Lengyel, Mészáros (Pocsai), Barcsay, Osváth, Nagy (Oláj) Edző: Barcsay István. Gól: Orosz, Szabó S.

Körmös Miklós: – A játék képe alapján úgy érzem, hogy a srácok rászolgáltak a győzelemre egy rendkívül motivált Csenger ellen. Ha egy picit jobban összpontosítva játszunk, nagyobb gólkülönbség is lehetett volna, de így is csak gratulálni tudok a srácoknak és további sok sikert a Csengernek!

Barcsay István: – Két dologgal kellett megküzdeni ezen a meccsen, az egyik a pálya talaja, a másik pedig az ellenfél, sajnos egyikkel sem bírtunk. Készülünk tovább a következő mérkőzésre.

Kállósemjén–Nyíregyháza II. 3–0 (0–0)

Kállósemjén, v.: Tomori. Kállósemjén: Ovszijenko – Lakatos, Hegedüs, Törtei, Hamza (Páll), Szabó, Danó (Bodnár), Pekk, Lakatos (Vass), Gömze, Kornutjak. Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko. Nyíregyháza II.: Talián – Vámos, Heczku, Oláh, Hunyadi (Horváth), Torkos (Rácin), Girdán (Szopkó), Kardos, Erdei (Gönczör), Szücs, Tagai. Edző: Kemény Kristóf. Gól: Gömze 3.

Vologyimir Ovszijenko: – Egy nagyon jó iramú mérkőzést sikerült megnyerni, nagyon boldog vagyok, mint edző és ha kell még milliószor el fogom mondani, hogy mennyire büszke vagyok minden egyes játékosomra, mert amit ők a pályán képviselnek, az példaértékű. Megyünk tovább.

Kemény Kristóf: – A nagy gólkülönbségű vereség miatt szégyellem magam, viszont a harci szellem és ahogy küzdöttek a srácok az kifejezetten tetszett. Úgy jöttünk el a favorit otthonába, hogy egy visszajátszó játékosunk sem volt, csak fiatal volt a keretben és ezen a meccsen a tapasztalat többet ért, mint a lelkesedés. Megérdemelten nyert a Kállósemjén, sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban, mi pedig folytatjuk a munkát, mert továbbra is hiszünk abban az apró fejlesztési programban, amit télen elkezdtünk.

Balkány–Mátészalka 2–1 (0–1)

Szakoly, v.: Paráda. Balkány: Virágh – Fekete, Kerecsen, Borbély (Selymes), Fodor (Haller), Vasas, Csatári, Németi, Pallai, Zakor J. (Tóth), Zakor G. Edző: Mirgai Lászó. Mátészalka: Szilágyi – Hevele, Tangel (Drabik), Sárosi (Lyáh), Csáki, Gergely M. (Farkas), Magyari, Bodó, Gergely B., Budaházi L., Barta (Szántó). Edző: Kiss Tamás. Gól: Pallai, Tóth, illetve Sárosi.

Mirgai László: – Sokan nem gondolták volna, hogy Mátészalkát megverjük, nagyon örülök neki. Az első félidőben a vendégek voltak a jobbak, a másodikban viszont mi kerekedtünk felül és nagyon nagy dolognak tartom, hogy vesztes állásból egy nálunk jóval erősebb állománnyal rendelkező csapatot meg tudtunk verni, amihez gratulálok. Külön gratuláció Virágh Csaba kapusunknak, aki nagyon nagyokat védett az első félidőben.

Kiss Tamás: – Jobb, ha ezúttalnem mondok semmit.

Ibrány–Nyírmeggyes 0–1 (0–0)

Nyírbátor, v.: Vitkai. Ibrány: Tóth – Barzó, Bégányi (Kiss), Mező, Lukács, Kállai, Farkas, Nagy (Pápa), Buka (Zubora), Kecskeméti (Udovik), Szabó. Megbízott játékos-edző: Kiss Péter. Nyírmeggyes: Zán – Sitku (Gönczör), Nagy, Éles, Székelyi (Máté), Preg, Izsák, Folytán (Hadadi), Ács, Csatári, Tőkés (Sivadó), Molnár. Edző: Kovács László. Gól: Tőkés. Ifi: 4–0.

Kiss Péter: – Nem játszottunk jól, mezőnyfölényünket nem tudtuk kihasználni, ellenfelünk az egyik kontráját pedig gólra váltotta, de megyünk tovább. Isten éltesse polgármester urat, köszönjük a vendéglátást!

Kovács László: – Megszületett a várva várt első tavaszi győzelem. Gratulálok a játékosaimnak a férfias munkához, további sok sikert az Ibránynak!

Újfehértó–Nyírbátor 2–0 (1–0)

Téglás, v.: Varga. Újfehértó: Nagy – Csáki, Simonka, Varga (Angyal), Mezei (Daróczi), Hudák (Papp), Zámbó, Pallai, Somogyi (Bodnár), Ács (Szilágyi), Benke. Edző: Piskóti Zsolt. Nyírbátor: Kőrösi – Czerula (Lukács), Kovács, Pálvölgyi (Medve), Sőre, Danó, Bakó, Varga, Erdei, Seres, Lukács T. Játékos-edző: Erdei Zoltán. Gól: Somogyi, Angyal.

Piskóti Zsolt: – Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, mert mind játékba, mind pedig helyzetekben nagy fölényt alakítottunk ki. A második félidőben döcögősebb volt már a játék. Megyünk tovább és igyekszünk javítani a helyzetkihasználásunkat.

Erdei Zoltán: – Ezen a találkozón ennyire voltunk képesek egy szervezetten futballozó Újfehértó ellen. Nehézségeink ellenére is próbáltuk azért felvenni a harcot, de sajnos ez nem sikerült. Készülünk a következő mérkőzésre.

A bajnokság állása

1. Újfehértó 16 11 4 1 32-6 37

2 Kállósemjén 16 11 3 2 40-9 36

3. Nyírbéltek 16 10 1 5 29-24 31

4. Nyíregyháza II 16 9 3 4 30-16 30

5. Mátészalka 16 9 2 5 23-13 29

7. Tarpa 15 6 4 5 29-18 22

8. Csenger 16 6 3 7 33-36 21

9. Nyírbátor 16 5 3 8 23-38 18

10. Nagyecsed 15 4 6 5 11-19 18

11. Balkány 16 5 2 9 23-42 17

12. Mándok 16 4 4 8 20-25 16

13. Vásárosnamény 16 3 2 11 22-36 11

14. Ibrány 16 2 5 9 15-32 11

15. Nyírmeggyes 16 1 3 12 21-49 6