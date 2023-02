A Nyírbátor évek óta az NB II.-es mezőny meghatározó tagja, ez ebben a kiírásban is így van. Falcsik Miklós csapatát megelőzte ugyan az őszi záráskor a Mezőkövesd és a DVTK, harmadik borsodi riválisát (Acélváros) azonban maga mögött tartva a harmadik helyről várja a szombati folytatást.

– Nem sikerült tökéletesen a felkészülésünk, betegségek hátráltatták a munkánkat. Öröm az ürömben, hogy ezek szerencsére nem sérülések voltak. A szokásos edzések mellett hét tesztmérkőzést terveztünk a téli felkészülési időszakra, ebből hatot le is tudtunk játszani – mondta Petneházi Zsolt, a Nyírbátor szakágvezetője. – Ezeken a találkozókon teszteltük az elvégzett munkát, építettük a csapat taktikáját és visszajelzést kaptunk a játékosok erőnléti állapotáról.

Mint az ismert, Vasas György befejezte pályafutását, rajta kívül a Nyírbátor azzal a kerettel folytatja a pontvadászatot, amellyel ősszel befejezte.

Szombaton a Tiszavasvári vendégeként kezdik meg tavaszi menetelésüket Bor Márkék. A két gárda ősszel fordított felállásban szeptember 10-én találkozott, a mérkőzés a házigazdák hatgólos győzelmével ért véget.

– Nagyon fontos mérkőzéssel kezdünk, egy megyei derbinek mindig presztízs jellege van. Tisztában vagyunk vele, hogy ellenfelünk mindent meg fog tenni, hogy megnehezítse a dolgunkat. Győzni szeretnénk, mert egy jó rajt erőt ad a folytatásra és meghatározza az egész tavasz hangulatát – zárta Petneházi Zsolt, aki még azt is hozzátette, hogy nagy sikernek tartaná, ha meg tudnák őrizni dobogós pozíciójukat.

A Tiszavasvári huszáros hajrával, őszi utolsó négy mérkőzéséből hármat megnyerve, a hatodik helyig tornázta fel magát a téli szünetig. Az együttes edzőjét, Hadas Sándort kérdeztük felkészülésükről.

– Zaklatott időszakon vagyunk túl. Nem úgy sikerült a felkészülésünk, ahogy szerettük volna, januárban nem tudtunk Tiszavasváriban edzeni, helyette Hajdúnánáson tréningeztünk, február elejétől azonban már a megszokott helyünkön dolgoztunk tovább. Négy edzőmérkőzést is játszottunk, amelyek megmutatták, hogy hol járunk, hiányosságainkat a versenyidőszakban igyekszünk pótolni – mondta Hadas Sándor.

Az őszt a tizedik helyen záró Fehérgyarmat is teremgondokkal küzdött.

– A csarnokban megkezdődtek a felújítási munkálatok, így a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola termébe költöztünk át ideiglenesen. A munkát ettől függetlenül természetesen becsülettel elvégeztük, viszont felkészülési mérkőzést keveset játszottunk. Az utolsót a Nyírbátor ellen megnyertük, amelyen láttam szép dolgokat a csapattól – tájékoztatta lapunkat Varga László játékos-edző, aki még azt is hozzá tette, hogy a bennmaradásért küzdenek, amelyet lépésről, lépésre szeretnének kiharcolni.

A Fehérgyarmat a Balmazújváros vendégként kezdi meg tavaszi szereplését.