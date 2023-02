Az elmúlt hetek erőltetett menetét követően csütörtökön hazai pályán zárja a női Extraliga alapszakaszát a Fatum-Nyíregyháza. Tomás Varga csapata a hetedik helyén álló MTK-t fogadja, a találkozón pedig minimum egy pontot kell szereznie ahhoz, hogy biztosan megtarthassa a negyedik helyét a tabellán, mivel az ötödik Kaposvárra még két meccs vár, így matematikailag meg van arra az esély, hogy beérje a szabolcsi egyletet.

Mint ismert a legutóbbi játékkörben Balatonfüreden vizitált a Nyíregyháza, amely remekül kezdett, az első két szettet magabiztosan megnyerte, utána viszont visszaesett a játéka, a frissebb hazaiak pedig kiegyenlítettek, majd a fordulatos ötödik játszma végén a győzelmet is elorozták.

A pozitívumokra fókuszáltak

– A vereséget követő első pár edzés nehéz volt, hiszen mindenki nagyon akart azon a mérkőzésen, sokat készültünk a Balatonfüred ellen és sokat is tettünk azért, hogy esélyünk legyen a győzelemre – mondta el lapunk megkeresésére Tomás Varga vezetőedző. – Van olyan, amikor ilyen kevésen múlik a győzelem. Az elmúlt napok edzésein próbáltuk úgy alakítani a dolgainkat, hogy azokat a pozitívumokat emeljük ki a játékunkból, melyekben hosszú ideje fejlődést mutatunk. Sajnos az alapszakasz harmadik helye már elúszott, így most az a fontos, hogy egy jó, koncentrált meccset tudjunk játszani, amiből úgy jövünk ki, hogy pozitív érzésekkel zárjuk le a bajnokság ezen szakaszát.

Nehéz ellenfél érkezik

Van miért visszavágni az MTK-nak, amely decemberben 3:2-re győzte le a nyírségi csapatot. A cél a győzelem, ezáltal pedig az alapszakasz negyedik helyének megszerzése.

– Minden mérkőzéshez ugyanúgy állunk hozzá, minden meccsre ugyanolyan profin készülünk – folytatta a tréner, aki éppen az MTK ellen debütált a csapat kispadján, s érdekességképpen a fővárosi gárdát leszámítva már minden olyan klub ellen van győzelme, amely a Nyíregyháza mögött foglal helyet a tabellán. – Az MTK-nak is vannak gyenge pontjai, de vannak erősségeik is, így sakkozni kell a taktikai elemekkel. Tudom, hogy a játékuk annyira nem fekszik a Fatumnak, nehéz ellenfélnek számítanak. Pontosan és agresszívan kell nyitnunk, de a védekezésben is koncentráltnak kell maradnunk és akkor meg lehet őket fogni.

Az MTK elleni találkozó csütörtökön 18 órától kezdődik a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Tiszavasvári úti tornacsarnokában.