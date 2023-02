A hazaiak gyorsan előnybe kerülhettek volna, már a tizenkilencedik másodpercben ziccerig jutottak, ám játékosuk rossz megoldást választott. A folytatásban az előzetesen várható erőviszonyoknak megfelelően a vendégek irányítottak, de fegyelmezetten védekeztek a nyíregyháziak, ha pedig elcsúsztak, Petró Martin védett. Az MVFC így is eljutott kapufáig, majd a tizedik percben megszerezte a vezetést, miután egy lepattanó lövést követően Rábl János egyedül maradt a kapu előtt (0–1).

A játékrész második felére kissé idegessé váltak a mieink. Már az első félidőben öt a négy elleni játékkal próbálkozott az A’Studió, Kovács Róbertnek és Caíque-nak volt is egy-egy veszélyes lövése, egyébként a vendégek jól védekeztek.

A Nyíregyháza a játékrész utolsó percében megúszott egy kapufát, a második félidő elején pedig egy nagy helyzetet, utána viszont éledezett a játéka, Kovács Gergő nagy lövését például Mezei Dávidnak kellett védenie. Mondhatni, a semmiből született újabb gól (0–2), ám a hazaiak nem adták fel, új lendületet szereztek és hajtottak a szépítésért. Kovács Róbert találata visszahozta a reményeket, sőt, az egyenlítéstől sem állt messze a csapata, igaz, közben Petrónak is volt dolga.

Elég volt egy helyezkedési hiba, a Mezei-Vill azonnal kihasználta, így öt perccel a vége előtt nehéz helyzetbe került a vendéglátó. Lovas Norbert együttese nagyon akart a hátralévő öt percben is, de szépítés helyett belehibázott az üres kapus játékba, amit góllal büntetett az ellenfél és lezárta a meccset (1–4).

Nem a Nyíregyháza volt vármegyénk egyetlen csapata, amely eljutott a kupa nyolcaddöntőig. Ugyancsak hétfőn a harmadosztályú Levelek az NB II.-es Tiszaföldvárt fogadta. Korábban két magasabb osztályú gárdát is búcsúztattak a mieink, így nem teljesen esélytelenül álltak ki, hozzá kell tenni, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei alakulat bajnoki címre hajt a második vonalban. A vendégek nem is tétlenkedtek a kupameccsen, már a negyedik percben előnybe kerültek, amit gyorsan kiegyenlített Kovács Imre, de aztán újabb gólok érkeztek az ellenféltől. A szünetre lényegében eldőlt a találkozó, majd a Földvár a második félidőt is magabiztosan nyerte és bejutott a legjobb nyolc közé (3–13).

Futsal: Magyar Kupa, nyolcaddöntő

A’Studió Futsal Nyíregyháza–MVFC Berettyóújfalu 1–4 (0–1)

Continental Aréna, v.: Futó (Muhari, Balla).

Nyíregyháza: Petró – Caíque, Ladányi, Varga, Maneca. Csere: Hegyes, Kovács R., Kovács G., Urr, Lakatos, Gyügyei, Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Berettyóújfalu: Mezei – Iszák, Rábl, Takács, Matheus. Csere: Sándor, Duró, Korcsmáros, Nagy I., Szabó, Gál, Tifán, Nagy D., Rafinha. Vezetőedző: Trencsényi János.

Gól: Kovács R. (29.), illetve Rábl (10.), Rafinha (26., 40.), Takács (35.).

Levelek SE–Tiszaföldvár SE 3–13 (2–6)

Levelek, v.: Szűcs (Szabó, Varga).

Levelek: Baráth – Kovács, Martocsány, Kiss, Gebri. Csere: Varga, Illés, Magyar, Ádám, Szabó. Játékos-edző: Szabó Dávid.

Gól: Kovács (5.), Kiss (16.), Ádám (39.), illetve Ficsor (4., 39.), Benedek (8., 34., 40.), Sipos (13.), Juhász (13.), Sindler (18.), Székely (19., 34.), Hevesi-Tóth (29., 37.).

A kör további mérkőzései: Veszprém–ELTE-BEAC 6–1, Haladás–Újpest 7–1, DEAC–Kecskemét 3–4, Rabel Fanatic–Rubeola 3–8, Mad Dogs Futsal–Aramis 1–4, UTE–Magyar Futsal Akadémia (20.30).