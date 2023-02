Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 16. forduló

Nyírmeggyes–Balkány 3–4 (1–1)

Nyírmeggyes, v.: Major.

Nyírmeggyes: Zán – Nagy, Török (Székelyi), Éles, Batizi Pócsi (Gönczör), Preg (Hornyák), Folytán, Tőkés (Hadadi), Ács, Csatári, Molnár. Edző: Kovács László.

Balkány: Kanócz – Fekete, Borbély, Zakor, Tóth (Haller), Vasas, Csatári, Németi (Bakosi), Kerecsen, Verner (Selymes, Fodor), Pallai. Edző: Mirgai László.

Gól: Török, Ács, Éles, illetve Csatári, Bakosi, Fodor, Haller. Ifi: 2–2.

Kovács László: – Nehéz ilyenkor mit mondani, kétszer vezettünk a mérkőzésen, mégis pont nélkül maradtunk. A felkészülési meccseken mutatott játék nyomait sem lehetett látni, természetesen ehhez az is hozzátartozik, hogy a műfüves pályákról nagyon nehéz átszokni a játékosoknak a jelenlegi körülményekhez.

Mirgai László: – Nagyon érzelemdús mérkőzés volt, hiszen kétszer is vezettek a hazaiak, majd innen sikerült fordítani négy kettőre a javunkra, majd a hosszabbításban megint kaptunk pontrúgásból egy gólt, ami izgalmassá tette a végét, de a helyzetek alapján megérdemelten nyertünk. A győzelemhez nagyban hozzájárult a négy cserénk, akik beálltak, abból három gólt lőtt, egy gólpasszt adott, nekik külön is gratulálok.

Mátészalka–Kállósemjén 0–3 (0–3)

Mátészalka, v.: Pethő.

Mátészalka: Szilágyi – Szántó, Hevele, Lyáh (Barta), Tangel (Drabik), Sárosi (Farkas), Gergely M., Magyari, Bodó, Gergely B. (Szabó), Budaházi L (Várkuti). Edző: Kiss Tamás.

Kállósemjén: Ovszijenko – Vass, Hegedűs, Marozsán, Szabó, Pekk, Fodor, Hamza, Gömze, Gyulai, Danó (Domokos). Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko.

Gól: Hamza 2, Pekk.

Kiss Tamás: – Az első félidőben nagyon csúnyán lerendeztünk magunkat, szégyellhetjük magunkat a teljesítményünkért. A második félidőben csak futottunk az eredmény után, de még kozmetikázni sem tudtunk rajta. Gratulálunk a Kállósemjénnek és mielőbbi jobbulást kívánunk Várkuti Bencének!

Vologyimir Ovszijenko: – Az évszakhoz képest nagyon jó minőségű pályán sikerült játszanunk. Szezon eleji formát mutatott mindkét csapat. Mi jobban jöttünk ki a fordulópontokból és nagyon, de nagyon büszke vagyok a csapatomra. Megint bebizonyítottuk, hogy nagyon jó család vagyunk és megyünk tovább. További sok sikert a Mátészalkának!

Nyíregyháza II.–Nyírbéltek 3–0 (2–0)

Nyíregyháza, v.: Lipcsei.

Nyíregyháza II.: Talián – Herczku (Horváth), Vass, Hunyadi, Torkos, Girdán (Vámos), Kardos, Kiss, Erdei (Gönczör), Szücs, Tagai. Edző: Kemény Kristóf.

Nyírbéltek: Ritli – Ricsei, Bákai B. (Bákai Sz.), Boldizsár (Scheibli), Szabó Á., Jónucz (Kerekes), Varga (Szabó S.), Orosz, Fleisz (Nemes), Tóth, Fischer. Edző: Körmös Miklós.

Gól: Torkos, Erdei, Vass.

Kemény Kristóf: – A kilencven perc alatt megmutattuk, hogy melyik a jobb csapat, melyik a többre hivatott. Voltak kifejezetten jó periódusai a játékunknak, amikor azokat az elemeket láttuk vissza a pályán, amiket gyakoroltunk, akkor rendre helyzeteket alakítottunk ki. Akár nagyobb különbségű is lehetett volna ez a győzelem. Nem lihegjünk túl, a következő fordulóban rangadó vár ránk, már arra készülünk.

Körmös Miklós: – Az élet fintora sajnos igazolta magát, saját magunkat vertük meg, de ezek is mi vagyunk. Nincs más hátra, mint előre, készülünk a következő mérkőzésre.

Csenger–Kemecse 1–0 (0–0)

Csenger, v.: Fehér.

Csenger: Sass – Katona, Popovics, Antal, Bence, Csorvási, Mészáros, Barcsay, Osváth, Petrohai, Szedlacsek. Edző: Barcsay István.

Kemecse: Baráth – Hadházi (Szaffián), Boda (Szűcs), Majoros, Ádám (Goján), Törő (Varga), Phrakonkham, Kovács, Balogh, Hokk, Sándor. Edző: Resán Attila. Gól: Barcsay.

Barcsay István: – Gratulálok a csapat teljesítményéhez, mert tizenegy emberrel álltunk ki, sikerült végigjátszani a mérkőzést és még eredményesek is voltunk. Csak felsőfokon tudok beszélni a srácok teljesítményéről.

Resán Attila: – Nem volt az idő sem túl jó és a játékunk sem.

Tarpa–Nyírbátor 3–0 (1–0)

Tarpa, v.: Hegedűs.

Tarpa: Zenikov – Gál, Dolináj (Csizikov), Bodan, Romancsuk, Kobály (Soima), Kofel, Herman (Prihoda), Palcsej (Lovcsikov), Prihoda, Lovincsuk. Edző: Bubis Iván.

Nyírbátor: Kőrösi – Czerula, Szabó, Pálvölgyi (Nógrádi), Danó (Medve), Bakó (Lukács), Magyar, Varga, Seres, Török (Sőre), Lukács T. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Gól: Prihoda, Romancsuk, Bodan. Kiállítva: Magyar (34), Szabó (43).

Bubis Iván: – A mérkőzés elején lassan játszottunk, utána sikerült felvenni a lendületet meg is szereztük a vezetést. A második félidőben természetesen kettős emberelőnyben könnyebb dolgunk volt, de úgy gondolom, egyenlő létszámban is jobbak voltunk. Gratulálok a fiúknak, további sok sikert a Bátornak!

Erdei Zoltán: – Jól kezdtük a mérkőzést, de sajnos a két kiállításunk megpecsételte a sorsunkat és ezután már nem volt több a számunkra.

Vasárnapi program:

14.00: Újfehértó–Vásárosnamény (Tégláson)

14.00: Mándok–Ibrány (Gyulaházán)