A Fatum-Nyíregyházára sűrű hét vár, két olyan mérkőzést játszik, ami közvetlenül vagy közvetetten befolyásolja, hogy később milyen színű éremért játszhat. „Közvetlenül” a szerdai, Vasas elleni Magyar Kupa-mérkőzés arról dönt, hogy Tomás Varga együttese fináléba kerül, vagy a kupasorozat bronzmérkőzésén léphet majd pályára. A mieinknek nemcsak amiatt van nehéz dolga, mert a jelenlegi legjobb magyar női röplabdacsapat a rivális, hanem azért is, mert a párharc első mérkőzését 3:1-re az óbudaiak nyerték meg Nyíregyházán.

Pénteken aztán már fontos bajnokit játszanak a nyíregyháziak a Szent Benedek Röplabda Akadémia vendégeként. A balatonfüredi gárda a harmadik, míg a Fatum a negyedik pozícióból várja az összecsapást. Az Extraliga alapszakaszának harmadik helyére ez a két együttes a legesélyesebb. Egy esetleges rájátszáspárharc miatt sem mindegy, hogy melyik csapat végez előrébb.

Pénteken lép pályára a Kisvárda Master Good labdarúgócsapata is. A szabolcsi alakulat az Újpestet fogadja az NB I. 20. fordulójában. A Várda egymást követő három döntetlen után készül a mérkőzésre, míg a fővárosi csapat tavasszal már hat pontot szerzett, vagyis mondhatni, hogy egyik gárda sincs rossz formában.

A Nyíregyháza Spartacus vasárnap folytatja az NB II.-es bajnokságot. Ha a Szpari nyer Balmazújvárosban, legalább egy pozícióval feljebb léphet, hiszen az egy ponttal jobban álló, közvetlen rivális Tiszakécskét fogadja.

Különböző kisebb versenyek és a szlovák bajnokság után a fedett pályás atlétikai magyar bajnokságnak ad otthont a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. Az esemény sajtóanyaga szerint a február 18-án és 19-én rendezendő viadalon akár nemzeti csúcs is veszélybe kerülhet, a rúdugró Klekner Hanga például esélyes a rekorddöntésre. A sportbarátoknak nem kell bemutatni Márton Anitát és Kozák Lucát, akik szintén versenyezni fognak Nyíregyházán, de a Sportcentrum atlétáinak is szurkolhatunk, akik közül a tavalyi ob-n többen is érmet szereztek, vagy bajnokok lettek.

Vérmegyénk kiemelt sporteseményei a héten

Szerda

Röplabda. Női Magyar Kupa, elődöntő, visszavágó: Vasas Óbuda–Fatum-Nyíregyháza, Budapest, Folyondár utca, 19 óra.

Péntek

Labdarúgás. NB I.: Kisvárda Master Good–Újpest, Várkerti Stadion, 20.

Röplabda. Női Extraliga: Szent Benedek Röplabda Akadémia–Fatum-Nyíregyháza, Balatonfüred, 18.

Szombat

Fedett pályás atlétikai magyar bajnokság, Nyíregyházi Atlétikai Centrum.

Vasárnap

Fedett pályás atlétikai magyar bajnokság, Nyíregyházi Atlétikai Centrum.

Labdarúgás. NB II.: Nyíregyháza Spartacus–Tiszakécske, Balmazújváros, 14.