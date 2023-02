A huszonöt esztendős montenegrói futballista 2020 nyarán érkezett Kisvárdára, kontraktusa idén nyáron járt volna le, amit a felek kölcsönösen meghosszabbítottak, mégpedig 2024 december 31-ig.

– Az utóbbi időszak jó teljesítménye és a válogatottban játszott mérkőzések más klubok érdeklődését is felkeltették Driton Camaj iránt, de a mi célunk is az volt, hogy megtartsuk a játékost – mondta a szerződés aláírását követően Révész Attila sportigazgató. – A játékos is belátta, hogy a fejlődése nálunk töretlen maradhat, és mivel megint jó esélyünk van kilépni a nemzetközi porondra, a Konferencialiga-szereplés ismét jó esélyt kínál a számára, hogy növelje az ázsióját. Örülünk neki, hogy tető alá tudtuk hozni a jövő év végéig szóló új kontraktust.

– Nagyon boldog vagyok, hogy aláírtam az új szerződésemet, már csak azért is, mert Kisvárdán otthon érzem magam, szerettem volna, ha itt folytathatom a karrierem – vette át a szót Driton Camaj. – Minden meccsen a legjobbamat próbálom nyújtani, és látható, ez a mostani a legjobb évem. Természetesen mindig van hova fejlődni, én is és a csapat is azon lesz, hogy jobbak és jobbak legyünk.