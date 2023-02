Hétfő este befejeződött a futsal NB I. alapszakasza. A mezőny egy része már tét nélkül várhatta az utolsó meccset, több csapat azonban azért küzdött, hogy jobb pozícióból kezdhesse majd a rájátszást.

Az A’Studió Futsal Nyíregyháza eltiltások és sérülések miatt igen tartalékosan állt ki, a kispadon négy mezőnyjátékos foglalt helyet, Lakatos László mellett a 18 éves Bagdi Róbert, és az egyaránt 16 esztendős Dócs Benedek, valamint Urr Dániel. Kényszerből a kecskemétiek is hasonlóan foghíjasan érkeztek, ám ők arra hajtottak, hogy győzelemmel a harmadik helyre lépjenek.

A vendégek megmaradt rutinos játékosai komoly minőséget képviselnek, ezt meg is mutatták ezen a meccsen, jobb kezdésük vezető találatot eredményezett. A hazaiak kapartak védekezésben, de ebben a felállásban nem tudtak annyi lehetőséget kialakítani, mint a korábbi mérkőzéseken. A Kecskemét a második félidő elején növelte előnyét, amire a hazaiak öt a négy elleni játékkal és góllal válaszoltak (1–2). Ugyanezzel a húzással szerettek volna egyenlíteni is, ám belehibáztak, a 38. percben lényegében eldőlt a meccs. A nyíregyháziak fiataljai is mutattak biztató momentumokat, az A’Studió összességében helyt állt ezen a találkozón is.

A Nyírbátori SC-nek csak győzelem esetén volt esélye előzésre és még akkor sem a saját kezében lett volna a sorsa. A felsőházas DEAC-nak adott esetben döntetlen is elég lehetett az előrébb lépésre, ám ehhez az Aramis vereségére is szüksége volt.

A bátoriak gyorsan emberelőnybe kerültek, amit Szentes Bíró Tamás találatával ki is használtak, majd vendég büntető és gól után Kerekes Mihály révén újra a hazaiak vezettek. Sajnos a szünetre már a debreceniek mehettek előnnyel (3–4). A második játékrészben a Bátor visszajött a meccsbe, érett a pontszerzés, ám 4–4-ről a vendégek mozdultak el és meg is nyerték a meccset.

Két csapatunk tehát az alsóházi rájátszásban folytatja szereplését a hónap végén. A Nyíregyháza 5, a Nyírbátor 3 pontot visz magával.

Futsal: NB I., 22. forduló

A’Studió Futsal Nyíregyháza–SG Kecskemét Futsal 2–4 (0–1)

Continental Aréna, v.: Juhász (Kiss, Mózsa).

Nyíregyháza: Hegyes – Varga, Kovács G., Kovács E., Maneca. Csere: Szabolcsi, Petró, Urr, Dócs, Lakatos L., Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Kecskemét: Nyerges – Öreglaki, Dávid, Haász, Maico. Csere: Rigó, Hajnal, Gondi, Kajtár, Barcsay, László, Szabó. Sportigazgató: Marko Gavrilovics.

Gól: Kovács G. (28.), Lakatos (40.), illetve Dávid (5.), Kajtár (25., 40.), Öreglaki (38.).

Nyírbátori SC–DEAC 4–5 (3–4)

Nyírbátori Városi Sportcsarnok, v.: Muhari (Apkó, Strehó).

Nyírbátor: Dobi – Szabó S., Kerekes, Szucsányi, Hadházi. Csere: Kása, Tóth K., Sánta, Szentes Bíró, Bartha, Siska, Molnár, Csorvási, Orosz. Vezetőedző: Baksa Csaba.

DEAC: Tóth B. – Szatmári, Deiby, Rácz, Szabó J. Csere: Krajcsi, Nagy, Harmati, Sándor, Tóth A., Tóth B. Vezetőedző: Elek Gergő.

Gól: Szentes Bíró (1.), Kerekes (11.), Siska (18.), Sánta (31.), illetve Tóth A. (10., 12., 15.), Rácz (14., 38.).