Mint az ismert tavaly ötven esztendő után először nem Budapesten rendezték a fedettpályás országos bajnokságot, első vidéki helyszínként a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban lehetett a házigazdája. A centrum kiválóan vizsgázott, így nem meglepő, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség választása újra Nyíregyházára esett, szombaton és vasárnap ismét itt gyűlik össze a sportág színe-java, hogy számot adjon tudásáról. Az esemény szombaton a férfi hármasugrással kezdődik és aznap tizennégy számban hirdetnek bajnokot. Másnap a férfi rúdugrással indul a program és szintén tizennégy aranyérem talál gazdára.

– Örömmel fogadtuk a felkérést, hiszen egy ilyen létesítménynek csak akkor van értelme, ha ki is van használva. Bízom benne, hogy a centrum ezúttal kiváló helyszínnek bizonyul – mondta Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétika szakágának vezetője, majd rátért a versenyekre.

– A nevezési szinteket elég sokan teljesítették, különösen futószámokban nagy a létszám, például a férfiaknál 60 méteren huszonhárman neveztek, a női 400 méteren pedig huszonketten állnak rajthoz. Ez azt jelenti, hogy jó versenyekre van kilátás, de nagy küzdelem várható ugrószámokban is. A lehetőség adott, minden a versenyzőkön múlik.

A színvonalra többek között garancia a súlylökő Márton Anita, a magyar atlétika első és eddig egyetlen világbajnoka. Izgalmas verseny alakulhat ki 60 m gáton a férfiaknál, ugyanis Szeles Bálint és Eszes Dániel is rajthoz áll és összeméri erejét a tengerentúlon készülő Szűcs Valdóval. Meglepetés eredmények mindig benne vannak a mezőnyben, így nemzeti csúcs is veszélybe kerülhet. Többek között Klekner Hanga rúdugrásban a fedett pályás magyar csúcs megdöntésére tesz kísérletet, ami jelenleg 451 cm.

– A hosszabb futószámokban is várhatók jó eredmények, mert remek a pálya minősége és a kanyarok dőlésszöge is ideális, alkalmas arra, hogy a versenyzők tökéletesen megfussák. Több korosztályos és felnőtt csúcs is megdőlt ezen a pályán, január végén például a férfi és a női 4x400-as váltó is itt adta át az országos rekordot a múltnak.

A Nyíregyházi Atlétikai Centrum versenyzői tavaly négy bajnoki cím mellett (Nyisztor Petra hármasugrás, Bakosi Péter magasugrás, Helebrandt Máté gyaloglás és Tóth Balázs súlylökés), egy bronzérmet szereztek (Pál Robin hármasugrás).

– Idén hat versenyzőnk áll rajthoz, Nyisztor Petra, dr. Abiwu Bettina, Bakosi Péter, Tóth Balázs Boros Bence, mellett K. Szabó Gabriella 400, 800 és 3000 méteren méreti meg magát. Bízom benne, hogy közülük négyen dobogón végeznek. Petrától és Petitől azt várjuk, hogy megvédjék címüket, Boros Bence 60 méteren ott lehet a dobogón. Tóth Balázs nagyot küzdhet az Ikarusos Kovács Lászlóval a bajnoki címért, a fiatal K. Szabó Gabriellának pedig 3000 méteren van a legnagyobb esélye – latolgatta az esélyeket Vas László.

Érdemes lesz tehát kilátogatni és szurkolni a nyíregyházi sikerekért.

A fedettpályás országos bajnokság programja

Szombat

14:45 férfi hármasugrás döntő

14:50 női rúdugrás döntő

14:55 női 60 méter előfutamok

15:10 férfi 60 méter előfutamok Boros Bence

15:55 női 60 méter A és B döntő

16:10 férfi 60 méter A és B döntő

16:20 női távolugrás döntő

16:35 női 1500 méter döntő

16:45 női súlylökés döntő

16:50 férfi 1500 méter döntő

17:20 női 400 méter döntő K. Szabó Gabriella

17:35 férfi magasugrás döntő Bakosi Péter

17:40 férfi 400 m döntő

18:05 női 3000 m gyaloglás döntő

18:10 férfi súlylökés döntő Tóth Balázs

18:30 férfi 5000 méter gyaloglás döntő

Vasárnap

12:50 férfi rúdugrás döntő

12:55 női hármasugrás döntő Nyisztor Petra, dr. Abiwu Bettina

13:00 női 60 méter gát előfutamok

13:20 férfi 60 m gát előfutamok

14:00 női 60 méter gát döntő

14:20 férfi 60 méter gát döntő

14:35 férfi távolugrás döntő

14:40 női 200 méter döntő

15:00 férfi 200 méter döntő

15:20 női 800 méter döntő K. Szabó Gabriella

15:30 női magasugrás döntő

15:35 férfi 800 méter döntő

16:05 női 3000 méter döntő K. Szabó Gabriella

16:25 férfi 3000 méter döntő

17:05 női 4x400 méter döntő

17:25 férfi 4x400 méter döntő