A kupasorozatok szépségét mindig az adja, hogy egy-egy alsóbb osztályú csapat legyőzi a magasabban jegyzettet, ezáltal „Csipkerózsika-mesét” írva, akár a döntőig is eljut. A Magyar Kupa 2022-2023-as kiírásában az élvonalban szereplőkön kívül már csak egyetlen másodosztályú egylet maradt versenyben, a Budafoki MTE személyében, amely éppen vármegyénk legjobbjával, a Kisvárda Master Gooddal küzd meg a legjobb négy közé kerülésért.

Török László csapata a BVSC-Zugló (2–0), a Mosonmagyaróvár (3–0), majd az ESMTK (1–0) legyőzésével biztosította helyét a nyolc között, míg riválisának a Bölcskén (1–2), a Szegeden (1–0) és a címvédő Ferencvárost elbúcsúztató Iváncsán (2–1) keresztül vezetett az útja.

A dél-budai sportélet utolsó fellegvára egy több mint 110 éves klub, amely fennállása során az NB III.-as bajnokságot négyszer, az NB II.-es pontvadászatot pedig kétszer nyerte meg, míg a kupában nem is olyan régen, a 2016-2017-es kiírásban jutott a legtovább, akkor sikerült a legjobb négy közé jutnia.

Nehéz mérkőzés következik

– A Budafok egy rendkívül szervezett csapat, mind támadásban, mind pedig védekezésben – vezette fel lapunk megkeresésére a mérkőzést Török László vezetőedző. – Tehetséges fiatalok és rutinosabb, tapasztalt játékosok alkotják a keretet. Mátyus János kollégám és barátom személye pedig garancia arra, hogy a gárda azt a győztes mentalitást képviseli, mint ő maga. Profik vagyunk, így nem okozhat számunkra problémát a szerda-szombat ritmus, ráadásul jól jön a mérkőzésterhelés azoknak a futballistáknak is, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, mivel a kupában nem sokat számít az, hogy ki, melyik osztályban pallérozódik, ezt az előző fordulóban az ESMTK tökéletesen be is bizonyította, hiszen a harmadosztályú riválisunkkal szemben csak a kétszer tizenöt perces hosszabbítás utolsó pillanatában sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. A tét immáron a legjobb négy közé jutás, itt már nem létezik olyan, hogy könnyű ellenfél, itt már mindenki előtt egy cél lebeg, mégpedig, hogy a Magyar Kupa elődöntőjébe, majd pedig a döntőjébe jusson, amelynek a Puskás Ferenc Stadion ad majd otthont.

Két éve nem találkoztak a felek

A két csapat legutóbb a 2020-2021-es első osztályú bajnoki idényben találkozott, amikor kétszer a BMTE nyert, míg egy alkalommal döntetlen született. Az utolsó rétközi győzelemig egészen 2018 áprilisáig kell visszalapozni.

Labdarúgás

Magyar Kupa, 6. forduló

Budafoki MTE–Kisvárda Master Good, Budafok, MTE Sporttelep, v.: Zimmermann (Berényi, Márkus), 03.01, 17.00.

További mérkőzések: Mezőkövesd Zsóry FC–ZTE FC (02.28., 20.00), Paksi FC–Vasas FC (03.01., 20.00), DVSC–Puskás Akadémia FC (03.02., 20.00).