Kevesebb, mint egy nap alatt, 23 óra 42 perc 32 másodperc alatt teljesítette az NN Ultrabalaton 211,7 kilométeres távját Spisák Emil főtörzsőrmester. Ez minden idők harmadik legjobb ideje.

Tengernyi ideje lehet annak, aki saját elhatározásból körbefutja a magyar tengert – gondolhatnánk, aztán a futót megismerve kiderül: egy hétköznapi hús-vér sportemberről van szó, aki szinte a nulláról indult. Azért szinte, mert évekkel ezelőtt a mínuszról kezdte róni a kilométereket: kifejezetten taszította még a gondolata is annak, hogy felhúzza a nyúlcipőt.

– Mindig is utáltam futni! Gyerekként egy elhízott, kövér gyerek voltam. Állandó céltáblája a gúnyolódásnak. Mindig túlsúllyal küzdöttem – árulta el Spisák Emil, aki kállósemjéni kötődéssel büszkélkedhet. Negyvenöt éves, Szolnokon él a feleségével és a két nagylányával. Katonaként a Magyar Honvédség vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandárt és jogelőd alakulatait szolgálja immár negyed évszázada.

– Nyíregyházán születtem, 19 éves koromig Kállósemjénben éltem, ott jártam általános iskolába, majd a megyeszékhelyen, a Vasvári Pál Gimnáziumban érettségiztem. A Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolára jelentkeztem, de a család anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy továbbtanuljak, ezért egy kállósemjéni tehenészetben dolgoztam. Amikor bevonultam a sorkatonai szolgálatra, azt éreztem, hogy jó helyen vagyok, ezt akarom csinálni. Akkoriban indult Magyarországon a szerződéses katonai szolgálati forma, és én azonnal jelentkeztem. Mert Nyíregyházán nem volt rá lehetőség, ezért Szolnokot választottam – az akkori MH 88. Gyorsreagálású Zászlóaljhoz kerültem.

– Amikor elkezdtem futni, elsősorban azért választottam, mert szerettem volna fogyni. A sok év alatt ez szenvedéllyé alakult át. Először a rövidebb távokkal próbálkoztam, és igyekeztem minél jobb időket teljesíteni. Azonban hamar rájöttem, hogy ez nem nekem való, már csak a testalkatomból adódóan sem. Nem vagyok egy kimondott futóalkat. Elkezdtem a nagyobb távok felé nyitni. és a határaimat feszegetni, mígnem az ultrafutás magával nem ragadott. A futásaimra szinte csak hajnalban tudok időt szánni: két-három órát inkább az alvásból csípek el, hogy a délutánjaimat a családnak tudjam szentelni. A hivatásom néha keresztezi az elképzeléseimet, mivel bármelyik percben közbejöhet valami, ami miatt nem tudok egy versenyen ott lenni, vagy nem tudok futni annyit és úgy, ahogy én azt szeretném.

Spisák Emilnek a munka és a futás összeegyeztetése nem jelent problémát:

– Ha valamit szeret az ember, akkor arra megtalálja az időt, akár azon az áron is, hogy elveszem valahonnan. Futva járok dolgozni. Minden reggel hajnal négy körül kelek, és munkakezdésig futok körülbelül 25-30 kilométert. Munka után is hazafutok. Naponta így jön össze közel 40 km. És így nem veszem el az időt a családtól, és nem megy a munka rovására sem. Szerencsésnek vallom magam, hiszen a futás összehoz engem és a családomat: a feleségem és a kisebbik lányom is velem szokott tartani a kisebb-nagyobb távokon. Elfogadják és támogatják azt, amit csinálok. Közös hobbi, közös szerelem a futás.



Az NN Ultrabalaton szervezői döntik el, kit ér az a ritka megtiszteltetés, hogy következőként ő teljesítheti a néhány éve csupán a legfelkészültebb versenyzőknek életre hívott Privát Ultrabalatont (PUB). A PUB-teljesítések mindig különlegesek, mert az indulók egyedül futják a távot, tehát nélkülözik a versenyhangulat adta plusz motivációt. Nyomkövetővel lehet kontrollálni, hogy éppen hol tart.

– Semmilyen célt nem fogalmaztam meg a Balaton-kört illetően. Pusztán csak jól akartam érezni magam a segítőimmel. A feleségem, a kisebb lányom és a család barátja kísértek el ezen a speciális futáson, amit fantasztikus élményként éltem meg. Nagyon figyeltem magamra, a testem jelzéseire, és próbáltam tanulni minden egyes reakcióból. Óriási volt, ahogy számomra teljesen idegen emberek követték az utamat az interneten, kijöttek a kedvünkért, és szurkoltak nekünk. Motivált és iszonyatos erőt adott a nehezebb pillanatokban. Voltak gondok, eltévedések, kerékpárdefekt, de ezeken átléptünk. Egy ekkora távot nem lehet holtpont nélkül megfutni. Az a lényeg, hogy miként tudunk kijönni belőle a leggyorsabban. Voltak gyomorproblémáim, ilyenkor változtattunk a frissítésen. És volt egy komolyabb beállás a combizmomban, de azon is átlendültem. Mentálisan viszont teljesen rendben voltam, nem volt mentális holtpont. Nagyon összeszedett voltam., fel sem merült bennem, hogy nem fogok körbeérni. Százhatvanhét centisként abszolút nem vagyok futóalkat. Akarat, kitartás, szorgalom, türelem és rengeteg munka kell ahhoz, hogy eleget tudjak tenni a magam elé kitűzött célok teljesítéséhez. Az alakulatomnál maximálisan támogatnak, és nagyon büszkék rám. Nálunk minden nap egy óra a kötelező sport, amit szigorúan be is tartanak.