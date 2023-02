Pataki Bence 2025-ig a Spartacus futballistája maradt – adott tájékoztatást a nyíregyházi klub. A 19 éves támadó a jelenlegi idényben 18 alkalommal játszott az NB II.-ben, 11-szer kezdő is volt, idén tavasszal pedig a Siófok ellen megszerezte első gólját a másodosztályban.

– Itt születtem, itt nőttem fel, szeretnék Nyíregyházán focizni még nagyon sokáig, ezért is örülök annak, hogy meghosszabbítottuk a szerződést – idézi a klub honlapja Pataki Bencét. – Számomra ez egy különleges év, mert magasabb osztályban kapok rendszeresen lehetőséget, igyekszem bizonyítani. Szerencsére már gólom is van az NB II.-ben, ami úgy érzem, érett már, és nagyon boldog voltam a találat után. Remélem, még sok követi a Szpariban.

– Pataki Bence pályafutása is bizonyítja, hogy nyitva áll az út a fiatalok előtt az első csapat felé, azaz aki jól teljesít, az megkapja a lehetőséget az NB II.-es gárdánál – mondta Fekete Tivadar sportigazgató. – Az már utána csak rajta múlik, hogy ezzel a lehetőséggel él-e. Bence nyíregyházi nevelés, kötődik a klubhoz, a városhoz, ezért is szerettük volna megtartani.

Szintén megállapodott a Nyíregyháza Spartacus Kiss Ákossal. A Honvédban és az MTK nevelkedett 21 éves jobb oldali védő már pályára lépett Szpari-mezben a Sényő elleni felkészülési találkozón. A korábbi U18-as válogatott kerettag szerződése egyelőre nyárig szól, de a klub opciós joggal rendelkezik.

– Nagyon pozitívak voltak már az első benyomások is, mikor Nyíregyházára érkeztem, és bíztam abban, hogy itt futballozhatok majd. A társak is hamar befogadtak, és remélem, sikeres lesz a tavaszi szezonunk, szeretnék ehhez én is tevékenyen hozzájárulni – mondta Kiss Ákos.