Ahogyan azt a Kisvárda Master Good vezetőedzője, Török László már a mérkőzés előtt elmondta, a Vasas sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése mutat. A kerete ugyanis telis-tele van olyan labdarúgókkal, akik bármelyik pillanatban megtalálhatják a góllövő cipőjüket, s sajnos rétközi szempontból Feczesin Róbert a lehető legrosszabbkor meg is találta azt. Érdekes mérkőzésnek lehettünk szemtanúi, volt itt minden: VAR, lesgól, tizenegyes, ám végül mindkét csapat szempontjából fájó döntetlen született, hiszen az angyalföldi egylet nem tudott elmozdulni az utolsó helyről, a szabolcsi alakulat pedig nem élt a Puskás Akadémia botlásával.

Jobban kell koncentrálni

– Sajnos nem sikerült megtartani az előnyünket a lefújás pillanatáig – kezdte értékelését lapunk megkeresésére Török László. – Sokkal magasabb koncentrációra van szükség a mérkőzések végén, persze lehet vitatkozni, hogy szabályosan végezték-e el azt a tizenegyest, vagy sem, de ez már a múlt, ezen változtatni nem tudunk, így megyünk tovább.

Hátrányból fordítottak

– Pozitívum, hogy hátrányból sikerült megfordítanunk a meccset, pláne azok után, hogy az ellenfelünk igencsak határozottan és agresszívan kezdett – folytatta a tréner. – Lényegében az első húsz percben a kapunk elé szorítottak minket, amiből nehezen tudtunk szabadulni vagy ha labdát is szereztünk, akkor nem tudtuk azt érdemlegesen megtartani. Utána viszont már voltak biztató pillanataink, ki is egyenlítettünk, majd a vezetést is megszereztük, ami ismétlem, nagy pozitívuma ennek a találkozónak. Az utolsó percben gólt kapni mindig fájó, az érzés felér egy vereséggel, demoralizáló, de ettől függetlenül aláírandó, hogy a hazaiak játékában benne volt a gól. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a VAR két találatukat is elvette, tegyük gyorsan hozzá, hogy teljesen jogosan. Azt gondolom, hogy mindettől függetlenül ezen az estén bizonyították a kvalitásaikat.

Kupameccsel folytatják

Túl sok ideje nincs a pihenésre a csapatnak, hiszen szerdán már a Magyar Kupában van jelenése a Kisvárdának, ahol a legjobb négy közé jutásért a másodosztályú Budafok otthonában lép pályára. A hétvégén pedig egy igazi rangadó következik, mivel a bajnokság jelenlegi második helyezettje a Kecskemét érkezik a Várkerti Stadionba.