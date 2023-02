Az új szezon mindig új kezdetet jelent. Ha az idény nem is indul újra, valamelyest a tavaszi szezon rajtja is lehetőséget ad arra, hogy a korábbiakhoz képest máshogy alakuljon a csapatok szereplése. Ebben bízhatnak a Kisvárda Master Good II.-nél és a Sényő-Carnifex FC-nél is, hiszen vármegyénk mindkét NB III.-as együttese gyengén teljesített az első félévben – előbbi a 16., utóbbi a 17. helyről várja a folytatást.

A két gárda csapatkapitányát kértük meg arra, hogy értékelje a téli felkészülést és mondja el, mit vár a tavaszi szezontól.

– Erre az idényre meglehetősen megváltozott a csapatunk az előző évekhez képest, amiatt télen az volt a legfőbb feladat, hogy minél jobban összekovácsolódjunk – árulta el Sikorszki Bence, a Kisvárda II. játékosa. – Ez volt a lényege a törökországi edzőtábornak is, ami jól sikerült, erős csapatok ellen készülhettünk. Ha az eredmények nem is azt mutatják, de hasznos meccseket játszottunk.

– Az idény első felében nem volt egységes a csapat, az ősz végén és télen az volt a célunk, hogy minél egységesebbek legyünk és szeretnénk minél jobb eredményeket elérni tavasszal – folytatta. – A támadójátékunkon, azon belül a helyzetkihasználásunkon kell javítani. Mindenképpen el akarunk mozdulni a mostani pozíciónkból. Ha meccseket nyerünk, gyorsan feljebb léphetünk, mert nem sok pont választja el egymástól a csapatokat.

A sényőiek négy ponttal kevesebbet gyűjtöttek, mint a várdaiak, de korántsem reménytelen a helyzetük a zárkózásra.

– Nem volt hosszú a felkészülés, de jól sikerült – összegzett Klepács Krisztián, a sényőiek futballistája. – Kicsit kevesebben lettünk, viszont úgy érzem, minőségben összességében jobbak leszünk. Minden meccsen előrébb léptünk védekezésben és támadásban is. Leginkább előbbin kellett javítanunk az őszi teljesítményünkhöz képest, valamint az elveszett labdák utáni átmenetekben kell fejlődnünk.

– Az edzőmeccsekből kiindulva szerintem egész jó tavaszunk lehet, a tizedik-tizenkettedik helyre odaérhetünk, amire azért is jó esély van, mert tizenkétszer itthon játszunk. Azt látom a csapaton, hogy most már mindenki nagyon készül, várjuk a rajtot. A fiatalok még izgulnak kicsit, de ez természetes – tette hozzá.

A Kisvárda II. vasárnap a Pénzügyőr vendégeként kezd, a Sényő a Karcagot fogadja a 21. fordulóban.

Az NB III. Keleti csoportjának állása

1. BVSC-Zugló 20 16 4 0 51-8 52

2. Putnok 20 12 3 5 36-25 39

3. DVSC II. 20 11 2 7 44-33 35

4. Körösladány 20 9 7 4 34-25 34

5. DEAC 20 10 3 7 32-20 33

6. Karcag 20 10 3 7 27-26 33

7. BKV Előre 20 10 2 8 28-25 32

8. Tiszafüred 20 9 4 7 36-35 31

9. Hajdúszoboszló 20 8 6 6 29-24 30

10. Vasas II. 20 8 4 8 46-33 28

11. Pénzügyőr 20 8 4 8 27-28 28

12. Füzesgyarmat 20 7 7 6 28-30 28

13. Hatvan 20 8 2 10 32-39 26

14. Eger 20 7 3 10 26-32 24

15. DVTK II. 20 7 3 10 27-34 24

16. Kisvárda II. 20 6 6 8 29-23 24

17. Sényő 20 5 5 10 26-41 20

18. Jászberény 20 4 4 12 23-40 16

19. Tiszaújváros 20 4 3 13 22-50 15

20. Békéscsaba II. 20 2 3 15 28-60 9