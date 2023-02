Mint az ismert a tavalyi évhez hasonlóan idén is a Nyíregyházi Atlétikai Centrum adott otthont a Fedettpályás Országos Bajnokságnak. A kiváló rendezés mellett szombaton a Nyíregyházi Sportcentrum két atlétája is megvédte bajnoki címét, vasárnap pedig egy ezüstéremnek örülhettek a hazai versenyzőkért szorító szurkolók.

A keddi sajtótájékoztatón Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője méltatta a nyíregyházi versenyzők eredményeit és egy kulisszatitkot is megosztott a sajtó képviselőivel.

– Rossz előjelekkel vártuk az országos bajnokságot, mert a magasugrás címvédője Bakosi Péter, betegeskedett az utóbbi időben, így még az indulása is kétséges volt. Szerencsére összeszedte magát és magabiztos versenyzéssel tartotta itthon a bajnoki címet. Tartottam a súlylökéstől is, mert Tóth Balázs riválisa Kovács László remek eredményeket produkált a felkészülési versenyeken. Balázs azonban rácáfolt félelmeimre és érett versenyzéssel, fedettpályás egyéni csúcsát megjavítva végzett az élen – fogalmazott Kőhalmi Richárd, aki annak a reményének is hangot adott, hogy a két versenyző teljesíteni tudja majd a budapesti atlétikai világbajnokság nevezési szintjét.

Vas László az atlétika szakág vezetője a két aranyérmes és az ezüstérmes Nyisztor Petra mellett Boros Bence teljesítményét is kiemelte, mint mondta Bencének a fő száma a 100 méter, ez meg is látszott a futásán, hiszen a végén zárkózott, jött fel a többiekre. Ha van még tíz méter, előrébb is végezhetett volna, de ötödik helyezése is dicséretes. Az eredmények elemzése után büszkén mondta el, hogy ennyi országos csúcs még nem született egyik versenyen sem.

– Hat országos csúcsot döntöttek meg, köztük a 200-as, amelyben Máté Tamás 38 éves rekordot adott át a múltnak, emellett számtalan atléta javította meg egyéni legjobbját. Ez a pálya kiváló minőségének és a zavartalan körülményeknek és a hangulatnak köszönhető.

– Hangulatos, jól szervezett verseny volt, amelyen csak magunkra kellett koncentrálnunk – vette át a szót a címét megvédő Tóth Balázs. – Szoros volt, de a sok néző erőt adott a jó eredmény eléréséhez. Örülök, hogy ennyien eljöttek és értem, értünk szurkoltak, zárta súlylökő országos bajnok, aki azt még hozzátette, örül az egyéni csúcsának, de úgy érzi még többre képes és ezért mindent meg is fog tenni.

Bakosi Péter februárban a csehországi edzőtáborozás során több versenyen is rajthoz állt és két alkalommal is megugrotta egyéni legjobbját, így bizakodva várhatta az országos versenyt, a betegség azonban keresztülhúzta számításait.

– Influenza-szerű tüneteim voltak, ezért az utolsó felkészülési versenyeimen nem is álltam rajthoz, egy hétig feküdtem otthon magas lázzal. Szerencsére azonban javult az állapotom, így a versenyt megelőző héten már tudtam edzeni. Nem voltam ugyan százszázalékos állapotban, de megpróbáltam a 223-at, de nem volt bennem elég erő – mondta Bakosi Péter, aki azt is elmondta, hogy pár nap pihenés után már az isztambuli Európa-bajnokságra fókuszál.