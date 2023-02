A nyíregyházi Suga Tímea 2018-ban indult először Spartan Race megmérettetésen, az azóta eltelt időszakban pedig számtalanszor megismételte ezt. Kiemelkedő sportolói tevékenysége miatt 2022-ben nagykövetté választották, azzal a feladattal, hogy minél több embert a sport irányába tereljen és megismertesse velük ennek a kihívásnak az örömét.

Fogalommá vált a neve

– Tulajdonképpen negyvenkét éves koromig nem sportoltam semmit, akkor azonban elvesztettem a szüleim, majd egy a közösségi médiában felbukkanó hirdetés nyomán Nagykanizsán elindultam egy Spartan Race-en – emlékezett vissza a kezdetekre Tímea. – Persze ezt úgy kell elképzelni, hogy teljesen felkészületlenül mentem oda, minden létező akadályról leestem, de végigcsináltam, sőt beleszerettem ebbe az egészbe. Még abban az évben összeraktam a trifectát, a következő évben már kettőt, majd hármat, tavaly pedig már ötöt. Az évek során kipipáltam az összes Spartan Race távot, a nevem egyfajta fogalommá vált idehaza, így 2022 után 2023-ban is nagykövetnek választottak.

Az akadályversenyzés világa leginkább közösséget épít. Itt nem számít, hogy valaki éppen ügyvéd vagy takarító, idős vagy fiatal, mivel egyrészt önmagukkal harcolnak az emberek, másrészt pedig a közösség tagjai nem hagyják cserben egymást.

– A kulcs az önzetlenség, itt nem menő az, ha áttaposunk a másikon – folytatta a sportág nagykövete. – Maga a versenyzés olyan, mint a gyógyszer, mindenki azért indul el, mert keres valamit. Keresi a hétköznapokból való kiszakadást, önmaga legyőzését, a sport élményét és még hosszasan sorolhatnám, nem beszélve arról, hogy ez egy önkompenzációs folyamat, mindamellett, hogy remekül kikapcsol.

A nagyköveti tisztség már csak azért is nagy dolog, mivel a nagykövetek nagy része 2023-ra kicserélődött. Timi azonban maradt, továbbra is azzal az eltökéltséggel, hogy minél több embert rávegyen a Spartan kipróbálására.

Senkit sem hagy hátra

– Mivel több nagykövetünk is van, így mindenki más és más csoportot képvisel. A cím igazából nem befolyásol semmiben, ugyanaz az az ember vagyok, mint aki a kezdetekkor voltam. Ugyanúgy nem hagyok senkit sem hátra, segítek, ha valaki begörcsöl, szavakkal támogatom azokat, akik a feladás szélére sodródnak, sőt, ha kell elcibálom őket a célvonalig. Ehhez a sporthoz kell egyfajta mentális erő, meg lehetsz te áldva jó fizikummal, ha fejben elfáradsz és elengeded a dolgokat.

Na, de mi a helyzet a vármegyénkkel, mennyire is népszerű a Spartan Race Nyíregyházán és környékén?

Senki ne habozzon

– Rengetegen vagyunk a vármegyéből, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy Vitkai Elemér is nagyköveti címmel bír. Pedig az aztán már tényleg nagy ritkaság, hogy egy adott régióból két ember is megkapja ezt az elismerést. Én magam is a nyíregyházi Extreme Trail SE versenyzője vagyok, azé az egyesületé, amely a környékbeli versenyeket szervezi, talán elég, ha csak az Extreme Trail Weekend viadalait említem. Szóval az akadályversenyek kipróbálására bőven van lehetőség itt is, így aki kedvet érez hozzá, az ne habozzon – zárta a beszélgetést Suga Tímea.

Spartan Race

A Spartan Race egy akadályverseny-sorozat, amely különböző távolságú és nehézségi szintű viadalokból áll, öt kilométertől egészen a maratoni távokig. A Spartan nem csupán egy verseny, hanem egy életmód. A viadalok a rendszeres sportolás mellett közösséget építenek, mindamellett a test teljesítőképességének határait feszegetik. Az első ilyen kihívást 2010-ben rendezték az Amerikai Egyesült Államokban. Napjainkban évente már több mint 2500 Spartan Race-t hoznak tető alá, negyvenkét országban, köztük természetesen Magyarországon is.