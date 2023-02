Rijád festői szépségű óvárosa Diriyah adott otthont a jövő évi párizsi olimpia kvalifikációja szempontjából is kiemelten fontos BMX Freestyle világkupa-sorozat nyitányának, ahol a nyíregyházi Ujváry Zoltán is megmérettette magát. A magyar csapat négy versenyzővel indult az eseményen, melynek férfi elit mezőnyében mintegy hatvan kerékpáros állt rajthoz. A válogatott már december közepén elkezdte a felkészülést, a bringások az alapozás egy részét az Amerikai Egyesült Államokban töltötték, ahol a sportág egyik legendás helyén – Kona Skate Park – is nyeregbe pattanhattak.

A tengerentúliak domináltak

A nyitány az ausztrál Logan Martin sikerét hozta, mögötte két az Amerikai Egyesült Államok színeit képviselő bringás, Marcus Christopher és Brian Fox fért még fel a dobogóra, míg a legjobb magyar éppen Ujváry Zoltán lett, aki a 35. helyen zárt, ezzel húsz UCI világranglista pontot szerezve – Ficsór Kornél a 38., Kempf Zoltán a 39., Cservenák Csepel pedig az 53. helyen végzett.

– A harmincötödik helyen zártam az év első versenyét, amely ráadásul rögtön egy világkupa-futam volt – értékelt a viadalt követően Zoltán. – Mindkét körömet sikerült pontosan úgy végigvinnem, ahogyan azt előzetesen terveztem. Maximálisan elégedett vagyok a teljesítményemmel. Motiváltan térek haza és alig várom, hogy folytathassam a munkát.

A cél az olimpiai kvóta

A jövő évi ötkarikás játékok szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak a világkupa futamai, hiszen az olimpiára mindössze a ranglista első tizenkét nemzete kvalifikál. Magyarország jelenleg a rangsor tizennegyedik helyéről várja a folytatást, ám a lemaradása mindössze negyvennégy pont a tizenharmadik Mexikó mögött. Az élen toronymagas előnnyel az Amerikai Egyesült Államok áll.

A világkupa-sorozat május 17-én a franciaországi Montpellierben folytatódik, majd július 6-án a belga Brüsszelben zárul.