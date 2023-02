Izgalmas csatákkal folytatódik a vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság, melynek tizenhetedik fordulójából egyértelműen a vasárnapi Kállósemjén–Nyíregyháza II. párharc emelkedik ki. Mindkét csapat a dobogóról várja a folytatást, ráadásul egyaránt győzelemmel kezdtek, a rutinos hazaiaknak pedig még arra is megvan az esélyük, hogy egy esetleges diadallal, na meg egy újfehértói botlással, átvegyék a tabella első helyét.

Két meccs szombaton

Na, de ne szaladjunk ennyire előre, szombaton két mérkőzéssel veszi kezdetét a játékkör: a Kemecse a Nagyecsed, míg a Vásárosnamény a Mándok csapatát fogadja. Az első meccs a hazai egylet számára létfontosságú, a Kemecse ugyanis legutóbb kikapott a Csengertől, egy újabb fiaskó pedig komoly akadályokat gördíthet a dobogós álmok elé. A másik találkozó kérdése, hogy melyik fél tudja a tavaszi első vereségét pontokra váltani.

A nagyüzem ezúttal is a hét utolsó napjára marad. Remek kis összecsapásnak ígérkezik a Csenger nyírbélteki látogatása. A vendég gárda ugyanis remekül kezdte a tavaszt, Körmös Miklós alakulatára viszont ugyanaz vonatkozik, mint a Kemecsére, amennyiben tapadni szeretne az élmezőnyhöz, győznie kell.

Eközben a Mátészalka Balkányban köszörülné ki a múlt heti csorbát, pontosabban Szakolyban, ugyanis ott harsan majd fel a kezdő sípszó. Habár a pályaválasztó fontos győzelemmel nyitott, tisztában van azzal, hogy a szalkai csapat egy más szintet képvisel. Az Ibrány–Nyírmeggyes találkozónak Nyírbátor ad otthont, ahol mindkét társaságnak nagy szüksége lenne a sikerre, már csak azért is, hogy elmozduljon a tabella hátsóbb traktusából.

Nagy a nyomás az Újfehértón

Végül, de nem utolsósorban pedig illő szót ejteni a listavezető Újfehértóról is, amely a Nyírbátor ellen lép fűre, no még mindig nem ténylegesen otthon, hanem Tégláson. Ahhoz pedig, hogy biztosan megtarthassa a vezető pozícióját, nyernie kell. A forduló szabadnaposa, a Tarpa.

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 17. forduló, edzői várakozások (kezdés 14, ifi 12)

Szombat

Kemecse (4.)–Nagyecsed (10.)

Resán Attila, a Kemecse edzője: – A múlt heti hozzáállásunk kevés lesz a Nagyecsed ellen, de reméljük, hogy a hétvégén a győzelem irányába fordulunk.

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – A tavaszunk ugyanúgy folytatódik, ahogyan az ősz zárult, azaz sok a sérült és a beteg játékosunk. Jó csapathoz utazunk, amely ellen szeretnénk elfogadható teljesítményt nyújtani és pontot vagy pontokat szerezni.

Vásárosnamény (14.)–Mándok (11.)

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – Ha ma lenne a mérkőzés, nem biztos, hogy ki tudnánk állni. Nagyon sok a beteg és a sérült játékosunk, bízom benne, hogy hétvégére kiegyenesedünk, de hogy miként fogunk felkészülni a meccsre, arról egyelőre fogalmam sincs.

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – A tavaszi nyitányon mutatott játékunkat nehéz feldolgozni. Így kezdeni több, mint önbizalom romboló, ha egyáltalán volt ilyen a játékosokban az elmúlt meccsen. Nyilvánvaló, hogy nem ez a valós kép és nem ezt akarjuk mutatni magunkból. Ezt mindenképpen helyre kell tenni és ami fontosabb, egységesebben, csapatként kell kiállni az önbecsülésünk helyre tételéért. Reménykedek, hogy a fiatalság lendülete bennünk lesz és rutinosabban, koncentráltabban fogjuk tenni a dolgunkat. Annál is inkább, mert ahhoz a Vásárosnaményhoz látogatunk, aki a múlt héten megszorongatta a tabella éllovasát.

Vasárnap

Balkány (12.)–Mátészalka (5.)

Mirgai László, a Balkány edzője: – A Mátészalka nagyon jó kerettel rendelkezik, komoly céljaik vannak a bajnokságban. Nekünk jelen pillanatban a biztos bennmaradás lebeg a szemeink előtt. Ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni azért, hogy otthon tartsunk legalább egy pontot. Igaz, hogy a Nyírmeggyes ellen nyertünk, de a Szalka ellen az ott mutatott játék kevés lesz.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Sajnos nem úgy sikerült a tavaszi nyitány, ahogyan azt szerettük volna, rengeteg hibával, nem megfelelő felfogásban futballoztunk, ezért szeretnénk a szurkolóinktól ezúton is elnézést kérni. Azt is tudom, hogy sokkal többre képesek a játékosaim, akikben maximálisan megbízom, viszont a Balkány ellen nem hibázhatunk, csak a győzelem az elfogadható eredmény.

Nyírbéltek (6.)–Csenger (8.)

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – A jó erőkből álló Csenger érkezik hozzánk, amely nem mellékesen remekül kezdte a tavaszt, mi viszont tanulva az előző meccsen elkövetett hibáinkból mindenféleképpen itthon szeretnénk tartani a három pontot.

Barcsay István, a Csenger edzője: – Reméljük többen leszünk, mint a múlt héten és a fiúk ezúttal is mindent meg fognak tenni a pontjaink gyarapítása érdekében. Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a hazai csapat nagyon jó otthoni mérleggel rendelkezik, de ahogyan múlt héten a Kemecse ellen, úgy ezúttal is esélyünk lesz a pontszerzésre.

Ibrány (13.)–Nyírmeggyes (15.)

Kiss Péter, az Ibrány megbízott játékos-edzője: – Jól sikerült a bajnoki rajt, melyet követően szeretnénk tovább gyarapítani a pontjaink számát, ehhez viszont ugyanolyan hozzáállásra lesz szükség, mint az első tavaszi fordulóban. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy többen is elkísértek minket az elmúlt héten, reméljük ezúttal is sokan eljönnek majd.

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Sajnos a betegséghullám a mi csapatunkat is utolérte, ennek ellenére bízom benne, hogy ez a mérkőzés kimenetelét nem fogja befolyásolni. A játékosaim nagyon jó edzésmunkát végeztek, ami remélhetőleg bajnoki pontokban is megmutatkozik.

Kállósemjén (2.)–Nyíregyháza II. (3.)

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Nem könnyű a sorsolásunk, hiszen két rangadóval kezdünk. Az elsőt sikeresen megoldottuk, most következik a második. Nem lebecsülve az ellenfelünket folytatni szeretnénk a szériánkat és ezáltal itthon tartani a három pontot, ennek érdekében pedig mindent meg is fogunk tenni.

Kemény Kristóf, a Nyíregyháza II. edzője: – Láttunk részleteket az ellenfelünk felkészülési meccseiből, tisztában vagyunk vele, hogy a házigazda az esélyese a találkozónak, ahogyan a liga favoritja is a Kallósemjén. Több labdarúgójuknak erős nyíregyházi kötődése van, ezért is presztízs mérkőzés ez a derbi. Nagyra tartjuk az ellenfelünket, elismerjük az eredményeit, tudjuk, hogy a hazai pályájuk egy oroszlánbarlang. Számunkra az ilyen összecsapás nagyszerű lehetőséget nyújt, hogy lássuk, a fiataljaink hol tartanak, hogy viselik a nyomást, készek-e arra, hogy akár az NB II.-es csapatnál is számolhasson velük a szakvezetés. Nem feltartott kézzel megyünk, hiszünk magunkban és meg akarjuk mutatni, hogy a bajnokság legrutinosabb és legjobb csapatának otthonában is van keresnivalónk.

Újfehértó (1.)–Nyírbátor (9.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Sikerült a jó rajt, remélhetőleg mindenki felvette most már a ritmust és kellő önbizalommal állunk oda a következő fordulóra. Minden mérkőzésen, így a mostanin is győzelemre fogunk játszani, de azzal is teljes mértékben tisztában vagyunk, hogy ebben bajnokságban nincs előre lefutott meccs.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Ismét egy nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk, de nem fogunk feltartott kézzel érkezni az egyik bajnokesélyes otthonába. Viszont ahhoz, hogy számunkra megfelelő eredmény szülessen, mindenkinek a maximumot kell nyújtania.