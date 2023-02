Igencsak szoros a női röplabda Extraliga középmezőnye, hiszen a Nyíregyháza, az Újpest és a Kaposvár is hasonló mérleggel foglalja el a tabella negyedik, ötödik és hatodik pozícióját. A kedvező sorsolásnak köszönhetően azonban a Fatum előtt adott a lehetőség, hogy megszilárdítsa helyét, hiszen a MÁV Előre után a Balatonfüred, majd az MTK következik – ebből a három mérkőzésből pedig legalább kettő nyerhető.

Persze távol álljon tőlünk, hogy lebecsüljük a székesfehérváriakat, akik legutóbbi fellépéseik alkalmával csak 3:2-re kaptak ki a Szent Benedektől, majd az Újpesttől is, az MTK-t pedig simán legyőzték. A szabolcsiak felkészülését ugyan kisebb betegségek hátráltatták, de nagy könnyebbséget jelent, hogy Darlene Ramdin és Deana Valentová személyeiben érkeztek új játékosok, így egyértelműen a győzelem reményében léptek pályára Tomás Varga tanítványai.

A vendég csapat kezdte jobban a mérkőzést, ám két pontnál kiegyenlített a Nyíregyháza, majd a vezetést is átvette, sőt innen már nem is engedte visszajönni ellenfelét, próbálta végig kontroll alatt tartani a játék irányítását. A Székesfehérvár sokat hibázott, így Nagy Fanni korán ki is kérte az első idejét, a játék képe azonban ennek ellenére sem változott, Merve Cepni, Anija Jurdza és Selena Leban jó megoldásokkal operált, így a hazai egylet fölénybe került. A MÁV Előre támadásban hatástalan volt, pontjaik nagy részét leginkább a Fatum hibáiból szerezte, így a szett végéhez közeledve már tíz pont volt a differencia a felek között. A vendég mester folyamatos cserékkel próbálta felrázni gárdáját, eredménytelenül. Az első játszmalabdát ugyan elrontotta a hazai csapat, a másodikat viszont Leban beütötte.