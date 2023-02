Igencsak szoros a női röplabda Extraliga középmezőnye, hiszen a Nyíregyháza, az Újpest és a Kaposvár is hasonló mérleggel foglalja el a tabella negyedik, ötödik és hatodik pozícióját. A kedvező sorsolásnak köszönhetően azonban a Fatum előtt adott a lehetőség, hogy megszilárdítsa helyét, hiszen a MÁV Előre után a Balatonfüred, majd az MTK következik – ebből a három mérkőzésből pedig legalább kettő nyerhető.

Persze távol álljon tőlünk, hogy lebecsüljük a székesfehérváriakat, akik legutóbbi fellépéseik alkalmával csak 3:2-re kaptak ki a Szent Benedektől és az Újpesttől is, az MTK-t pedig simán legyőzték. A szabolcsiak felkészülését ugyan kisebb betegségek hátráltatták, de nagy könnyebbséget jelent, hogy Darlene Ramdin és Deana Valentová személyeiben érkeztek új játékosok, így egyértelműen a győzelem reményében léptek pályára Tomás Varga tanítványai.

A vendég csapat kezdte jobban a mérkőzést, ám két pontnál kiegyenlített a Nyíregyháza, majd a vezetést is átvette, sőt innen már nem is engedte visszajönni ellenfelét, próbálta végig kontroll alatt tartani a játék irányítását, miközben a Székesfehérvár viszonylag sokat hibázott, így Nagy Fanni korán ki is kérte az első idejét. A játék képe azonban ennek ellenére sem változott, Merve Cepni, Anija Jurdza és Selena Leban is jó megoldásokkal operált, így a hazai egylet fölénybe került. A MÁV Előre támadásban hatástalan volt, pontjaik nagy részét leginkább a Fatum hibáiból szerezte, a szett végéhez közeledve már tíz pont volt a differencia a felek között. A vendég mester folyamatos cserékkel próbálta felrázni gárdáját, eredménytelenül. Az első játszmalabdát ugyan elrontotta a hazai csapat, a másodikat ellenben Leban beütötte.

Remek nyíregyházi támadásokkal kezdődött a második felvonás, 4:0-val indított a Fatum, s innentől végig tartotta, sőt növelte a hazai csapat az előnyét – a Fehérvár hat pontos hátránynál próbált először belenyúlni a szettbe, ám a játékmegszakítás inkább a Nyíregyházának segített, így Nagy Fanni ismét időt kért. A folytatásban Kristina Belova és Cepni remek nyitásai ellen nem volt ellenszere a vendég alakulatnak, ráadásul Tomás Varga csapatánál a sáncmunka is kiemelkedő volt. Mindezek eredményeképpen hamar eljutott a szettlabdáig a hazai egylet, Cepni kiváló védekezésével pedig le is zárta a második játékrészt.

A harmadik felvonásban próbált erőteljesebben kezdeni a vendég gárda, ám 2:2 után újfent a Fatum akarata szerint alakultak a dolgok, koncentráltabb játékot nyújtott a Nyíregyháza, bár a Székesfehérvár igyekezett megkapaszkodni az utolsó szalmaszálban – viszont ez ekkor még csak arra volt elegendő, hogy szorosabban alakuljon a szett eleje. A játszma felénél Kovács-Francesco káprázatos megoldása után már hat pont volt a fór, a vendég tréner így időt kért. A játékrész végéhez közeledve azonban túl hamar hitte el a hazai sor, hogy a három pont már zsebben, a MÁV Előre új erőre kapott, sorozatban szerezte a pontokat, Tomás Varga pedig kénytelen volt a meccs során először magához hívni a játékosait. Zsinórban nyolc pontot jött a vendég egylettől, minek kapcsán nem várt módon szorossá vált a játékrész. Selena Leban bombája azonban a Nyíregyháza számára teremtette meg a mérkőzés lezárására a lehetőséget, s bár az első mérkőzéslabdát még elrontott a szabolcsi alakulat, az ellenfél rossz szervája után eldőlt a mérkőzés.

Röplabda: női Extraliga, 12. forduló

Fatum-Nyíregyháza–MÁV Előre SC-ST.Solar 3:0 (14, 9, 23)

Nyíregyháza, Zrínyi Ilona Tornacsarnok, v.: Halász, Árpás.

Nyíregyháza: Cicic 4, Leban 15, Lászlop 4, Jurdza 11, Belova 7, Cepni 12. Csere: Tóth F. (liberó), Valentová 6. Kovács-Francesco 2. Vezetőedző: Varga Tomás.

MÁV Előre: Narancic, Karnitskaja, Csabai 2, Dvoracek 3, Ertz 12, Szabó. Csere: Kovács, Borostyán (liberók), Tóth J. 7, Dolotova, Kiss 1, Gilfillan 6, Szilágyi.

Vezetőedző: Nagy Fanni.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (18 perc): 2:2, 8:3, 13:5, 18:11, 24:14 2. játszma (18 perc): 4:0, 6:2, 12:3, 16:5, 20:7, 24:9 3. játszma (27 perc): 2:2, 9:5, 11:5, 12:7, 18:9, 19:17, 20:18, 21:20, 24:22