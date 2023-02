Hétvégén folytatódott a pontvadászat a kézilabda harmadik vonalában. Hölgyeknél a Vitka SE a listavezető Hajdúnánás otthonában. Kerezsi Béla csapata a félidőben még vezetett, a mérkőzés hajrájában azonban érvényesítette a papírformát a rutinos hajdúsági gárda. Az Újfehértó KSZSE gárdája végig szoros csatában maradt alul a Heves otthonában, míg a Mátészalka Kazincbarcikáról hozta el a két pontot.

Férfiaknál a Kisvárda megyei derbin múlta felül az Újfehértót. A Fehérgyarmat gólokban gazdag találkozón gyűrte le a Kazincbarcikát, a Nyírbátor magabiztosan érvényesítette a papírformát a DEAC II.-vel szemben, míg a Tiszavasvári üres kézzel tért haza Hajdúböszörményből.

Női

Hajdúnánás-Vitka SE 26-23 (11-14)

Hajdúnánás, 90 néző, v.: Mezei, Paska. Vitka SE: Lakatos – Kónya 2, Repák D. 4, Havavka 5/5, Barati 2, Dévényiné 4, Haraszti 4. Csere: Kovács (kapus), Varga 1, Katona 1. Edző: Kerezsi Béla. Kiállítások: 12, illetve 8 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 6/5.

Kerezsi Béla: – Ötven percig taktikusan, a megbeszélteket betartva játszottunk. Az utolsó tíz percben aztán kijött a hosszabb cserepad hatása. Gratulálok a csapatnak, mert a bajnokesélyes otthonában megmutatta, hogy mire képes.

Heves-Újfehértó KSZSE 28-27 (13-12)

Heves, 105 néző, v.: Kovács, ifj. Rácz. Újfehértó: Száva – Filek 1, Gyuró 8, Pál 2/1, Ferenci 1, Papp 3, Szabó 1. Csere: Csikós, Ferenczi (kapusok), Hruska 3, Kósa A., Gáspár 4/4, Páll, Gergely 2, Barta 2. Edző: Kelemen Gréta. Kiállítások: 14, illetve 6 perc. Hétméteresek: 0, illetve 7/5.

Kelemen Gréta: – A két nagyon akaró csapat küzdelméből ezúttal mi jöttünk ki rosszabbul.

Kazincbarcika-Mátészalka 23-26 (11-12)

Kazincbarcika, 120 néző, v.: Divéki, Paulovics. Mátészalka: Kovács S. – Prokob R., Kovács E. 3, Bodó 1, Czakó 3, Buzás 5, Deme F. 2. Csere: Bágyi (kapus), Ábri, Ofra, Deme B. 4, Drabik 8/5. Edző: Nagy Márkus Peónia. Kiállítások: 10, illetve 14 perc. Hétméteresek: 8/5, illetve 5/5.

Nagy Márkus Peónia: – Védekezésünk az első félidőben rendben volt. Támadásaink viszont az egész mérkőzésen vérszegények, ötlettelenek voltak. A végén kellett a jó kapusteljesítmény a győzelemhez.

További eredmény: Hajdúböszörmény-Salgótarján 29-26 (14-12).

A bajnokság állása

1. Hajdúnánás 12 12 - - 459-263 24

2. Füzesabony 11 9 1 1 333-268 19

3. Mátészalka 12 9 1 2 373-358 19

4. Ungvár 12 7 2 3 398-340 16

5. Kazincbarcika 12 6 1 5 340-334 13

6. Vitka SE 12 5 1 6 339-324 11

7. Miskolc 12 4 - 8 359-358 8

8. Heves 12 4 - 8 291-403 8

9. Salgótarján 12 3 - 9 328-385 6

10. Újfehértó-KSZSE 12 2 - 10 315-373 4

11. Hajdúböszörmény 11 1 - 10 282-411 2

Férfi

Fehérgyarmat-Kazincbarcika 47-38 (22-16)

Fehérgyarmat,58 néző, v.: Kovács, Széles. Fehérgyarmat: Lencsés – Kotvász 2, Pánczél 13. Varga J. A. 2, Gaál 6, Péter 7, Fekete 4. Csere: Fülesdi (kapus), Varga L. 4, Csapos J. 3, Csapos Á. 3, Diószegi 3, Szender. Játékos-edző: Varga László. Kiállítások: 4, illetve 2 perc. Hétméteresek: 0, illetve 4/4.

Varga László: – Gratulálok a csapatnak. Nem volt kérdés egy percig sem, hogy nyerni akarunk és ez látszott a fiúkon. Voltak hibák, de mint játékos és edző is azt mondom, a két pont a lényeg. Örülök, hogy szép játékkal szolgáltuk ki nézőinket.

Hajdúböszörmény-Tiszavasvári 33-25 (16-13)

Hajdúböszörmény, 150 néző, v.: Dulai, Pisák. Tiszavasvári: Boczák – Balogh D. 4, Csikós 1, Erdős 4, Feind 1, Szűcs 8/2, Gazdag 1. Csere: Balogh B., Tóth (kapusok), Sóvágó 2, Orosz 2, Zsoldos T., Kóti 1, Zsoldos B., Bálint. Megbízott edző: Gyulai Ákos. Kiállítások: 10, illetve 6 perc. Hétméteresek: 7/6, illetve 2/2.

Benyusz Kende szakosztályvezető: – Harcos mérkőzésen a hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a két pontot. Gratulálok ifistáink debütálásához a felnőtt csapatban.

Kisvárda-Újfehértó KSZSE 37-27 (21-13)

Kisvárda, 80 néző, v.: Móré, Pásztor. Kisvárda: Simon – Tuska 11/4, Csendes 7, Ruzsinszki 2, Bod 3, Radojevics 4, Bottka 4. Csere: Hostisóczki (kapus), Király 3, Revák 1, Kiss 1, Vass, Kapdos, Csatlós, Kertész 1/1. Edző: Türk Ferenc. Újfehértó: Both – Horváth 6, Havel 2, Pál 8/2, Szedlár 2, Krisztián 2, Csonka. Csere: Bihari (kapus), Nyeste 1, Barta 4, Bakó 2, Bécsi 1. Játékos-edző: Bécsi János. Kiállítások: 0, illetve 4 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 2/2.

Türk Ferenc: – Mindig nehéz az úgynevezett kötelező győzelmet megszerezni. Örülök azonban, hogy a srácok komolyan vették a mérkőzést és magabiztosan tartottuk itthon a két pontot.

Bécsi János: – A meccs előtt egy csapatnyi betegem lett, így tartalékosan indultunk el. Rosszul is kezdtük, rengeteg ziccert hibáztunk, amelyet a rutinos ellenfelünk ki is használt. Innen már csak futottunk az eredmény után. Jól játszott a Kisvárda, megérdemelten nyert, de élvezték a hazai pálya minden előnyét.

Nyírbátor-DEAC II 31-23 (17-12)

Nyírbátor, 100 néző, v.: Fibec, Herbák. Nyírbátor: Gadnai – Albecz 5, Gubó 9, Bor 4, Mészáros, Tamás 5, Szedlacsek. Csere: Felföldi (kapus), Beregi, Siket K. 2, Varga 1, Kolozsvári, Lapos, Láng, Szedlacsek 5/1. Edző: Falcsik Miklós. Kiállítások: 14, illetve 4 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 3/2.

Falcsik Miklós: – Hamar sikerült elkedvteleníteni a debreceni fiatalokat. Határozott és kemény védekezéssel, jó kapusteljesítménnyel megérdemelten tartottuk itthon a két pontot.

További eredmények: Acélváros-Balmazújváros 36-36 (18-15), DVTK-Mezőkövesd 28-26 (13-13).

A bajnokság állása

1. Mezőkövesd 13 12 - 1 446-310 24

2. DVTK 13 12 - 1 448-322 24

3. Nyírbátor 13 10 1 2 411-341 21

4. Acélváros 13 8 3 2 415-361 19

5. Tiszavasvári 13 6 1 6 375-389 13

6. Kisvárda 13 6 - 7 372-383 12

7. DEAC II. 13 6 - 7 399-414 12

8. H.böszörmény 13 6 - 7 391-413 12

9. Balmazújváros 13 3 2 8 385-460 8

10. Fehérgyarmat 13 3 1 9 406-437 7

11. Kazincbarcika 13 2 - 11 376-485 4

12. Újfehértó-KSZSE 13 - - 13 323-432 0