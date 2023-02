Hétvégén folytatódtak a küzdelmek az NB II. Észak-keleti csoportjában. Hölgyeknél a Vitka SE kiütéses győzelemmel kezdte az idei évet, Kerezsi Béla csapata több mint tíz góllal verte a Hevest. A Mátészalka gólokban gazdag mérkőzésen szerezte meg a két pontot a Miskolc ellen, míg az Újfehértó KSZSE hazai pályán szenvedett vereséget a Kazincbarcikától. Férfiaknál megyei derbit nyert Tiszavasváriban a Nyírbátor, a Fehérgyarmat pedig Balmazújvárosban végzett döntetlenre. Vereséggel kezdte az esztendőt a Kisvárda és a Újfehértó KSZSE, előbbi a bajnokaspiráns Mezőkövesd otthonában, utóbbi hazai pályán a Kazincbarcika ellen maradt pont nélkül.

Férfi

Balmazújváros-Fehérgyarmat 33-33 (15-17)

Balmazújváros, 120 néző, v.: Aczél, Nagy L. Fehérgyarmat: Lencsés – Czeglédi B. 2., Pánczél 12/2, Varga J. A., Gaál 1, Péter 2, Fekete 7. Csere: Varga L. 7, Csapos J., Kotvász 2, Diószegi, Szender, Siket T. Játékos-edző: Varga László. Kiállítások: 8, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 5/2.

Varga László: – Többször megnyertük a mérkőzést, azonban a végén ismét elkövettük azokat a hibákat, amiket az eddigi meccseinken. Hiába próbáljuk edzésen kijavítani, úgy látszik meccsen nem sikerül túllendülnünk ezeken.

Tiszavasvári-Nyírbátor 26-33 (15-15)

Tiszavasvári, 145 néző, v.: Babidorics, Reszegi. Tiszavasvári: Tóth – Balogh D. 3, Erdős 1, Feind 2, Szűcs 6/1, Ötvös N. 2, Gazdag 6. Csere: Boczák, Balogh B. (kapusok), Sóvágó 1, Csikós 3, Bencze 2, Bálint, Orosz. Edző: Hadas Sándor. Nyírbátor: Felföldi – Albecz 3, Gubó 8, Mészáros 5, Bor 3, Tamás 3, Szedlacsek 11/2. Csere: Gadnai (kapus), Siket K., Láng. Edző: Falcsik Miklós. Kiállítások: 12, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 2/2.

Hadas Sándor: – További sok sikert kívánok a Tiszavasvári kézilabdának...

Falcsik Miklós: – Tipikus szomszédvári rangadót játszottunk. A szoros első félidő után a második félidőben minden tekintetben felülmúltuk a hazai csapatot.

Újfehértó KSZSE-Acélváros 19-35 (8-14)

Újfehértó, 80 néző, v.: Frank, Mucza. Újfehértó: Both – Gyurina 3, Havel 2, Krisztián 2, Nyeste 1, Pál 3/2, Horváth 4. Csere: Bihari (kapus), Barabás, Hegedűs 4, Bakó, Csonka, Barta D., Varga. Játékos-edző: Bécsi János. Kiállítások: 4, illetve 4 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 3/3.

Bécsi János: – Huszonöt percig jól tartottuk magunkat, aztán hibáinkat kihasználta rutinos ellenfelünk. A második félidőben elfáradtunk, sok technikai hibát vétettünk és ziccereket hibáztunk. Jobb volt az Acélváros, de a különbséget túlzónak tartom.

Mezőkövesd-Kisvárda 38-23 (15-12)

Mezőkövesd, 150 néző, v.: Rácz, Rigó. Kisvárda: Simon – Nagy 2, Csendes 2, Ruzsinszki 2, Bod 1, Radojevics 2, Bottka. Csere: Hostisóczki (kapus), Csatlós, Jenei 1, Király 1, Kiss 6, Szalonna, Kapdos, Revák, Tuska 6/4. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 8, illetve 6 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 5/5.

Türk Ferenc: – Az első félidőben sikerült megnehezítenünk a bajnokesélyes dolgát. A második félidőben azonban szétestünk elöl is és hátul is.

További eredmények: Hajdúböszörmény-Kazincbarcika 41-24 (19-11), DEAC II.-DVTK 26-36 (14-15).

A bajnokság állása

1.Mezőkövesd 12 12 - - 420-282 24

2. DVTK 12 11 - 1 420-296 22

3. Nyírbátor 12 9 1 2 380-318 19

4. Acélváros 12 8 2 2 379-325 18

5. Tiszavasvár 12 6 1 5 350-356 13

6. DEAC II. 12 6 - 6 376-383 12

7. Kisvárda 12 5 - 7 335-356 10

8. H.böszörmény 12 5 - 7 358-388 10

9. Balmazújváros 12 3 1 8 349-424 7

10. Fehérgyarmat 12 2 1 9 359-399 5

11. Kazincbarcika 12 2 - 10 338-438 4

12. Újfehértó KSZSE 12 - - 12 296-395 0

Női

Vitka SE-Heves 35-23 (19-11)

Kisvárda, 30 néző, v.: Katona J., Katona K. Vitka SE: Kovács – Kónya 2, Havavka 9/4, Repák D. 5, Barati 4, Dévényiné 1, Haraszti 1. Csere: Lakatos (kapus), Márta, Varga 1, Kónya 2, Fenynets 1, Balogh 6, Poczetnyik D. 3, Katona 2. Edző: Kerezsi Béla. Kiállítások: 2, illetve 4 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 4/4.

Kerezsi Béla: – Új játékosaink jól beilleszkedtek a csapatba. Az első félidő közepéig szoros volt az eredmény, aztán rendeztünk sorainkat és magabiztos győzelmet arattuk. A sikeres kezdés erőt ad a folytatáshoz.

Mátészalka-Miskolc 34-31 (20-13)

Nyírbátor, 50 néző, v.: Gulybán, Juhász. Mátészalka: Kovács – Prokob R. 6, Buzás 7, Bodó 5, Czakó 3, Drabik 10/6, Deme F. Csere: Deme B., Ábri 2, Sigér, Orosz 1. Edző: Nagy Márkus Peónia. Kiállítások: 10, illetve 10 perc. Hétméteresek: 6/, illetve 4/3.

Nagy Márkus Peónia: – Nehezen lendültünk bele, aztán elkaptuk a fonalat. A második félidő elején kicsit belealudtunk a mérkőzésbe, de a védekezésünk végig feszes volt és a kapusteljesítményünk is kiemelkedő volt.

Újfehértó KSZSE-Kazincbarcika 22-26 (11-15)

Újfehértó, 200 néző, v.: Frank, Mucza. Újfehértó: Csikós – Barta 2, Gyuró 7, Dr. Bíró-Tilki, Pál 2, Szabó, Ferenci. Csere: Száva (kapus), Gergely 4, Gáspár 4, Papp 2, Hruska 1. Edző: Kelemen Gréta. Kiállítások: 10, illetve 14 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 4/3.

Kelemen Gréta: – A két csapat között a különbséget a kapusteljesítmény jelentette. Védekezésünk jól működött, támadásbefejezésekben viszont sokat hibáztunk, így elmaradt a meglepetés.

További eredmények: Miskolc-Ungvár 30-34 (13-17), Salgótarján-Hajdúnánás 20-39 (5-20), Füzesabony-Ungvár 32-26 (12-15).

A bajnokság állása

1. Hajdúnánás 11 11 - - 433-240 22

2. Füzesabony 11 9 1 1 333-268 19

3. Mátészalka 11 8 1 2 347-335 17

4. Ungvár 12 7 2 3 398-340 16

5. Vitka SE 11 5 1 5 316-298 11

6. Kazincbarcika 10 5 1 4 291-286 11

7. Miskolc 12 4 - 8 359-358 8

8. Salgótarján 11 3 - 8 30-356 6

9. Heves 11 3 - 8 263-376 6

10. Újfehértó KSZSE 10 2 - 8 266-319 4

11. H.böszörmény 10 - - 10 253-385 0