Három vereség után szombaton ismét két pontot szerzett a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata. Az edzőváltáson átesett együttes Bányász-Szabó Valéria, Dévényi János edzőpáros vezetésével a közvetlen rivális Budaörs otthonában aratott kétgólos győzelmet (25-27). Sikerük értékét növeli, hogy ha a két együttes azonos pontszámmal zárja a szezont, akkor az egymás elleni összevetés a szabolcsiaknak kedvez, mivel Buday Dániel együttese szeptemberben csak egy góllal győzött Kisvárdán.

A találkozón a végig jól játszó Juhász Gréta találatával a negyedik percben átvették a vezetést és onnantól kezdve ki sem engedték a kezükből. Jól megszervezett védelmük ellen a hazaiak lövő helyzetig is alig jutottak, a rutinos Pálos-Bognár Barbara tartotta meccsben övéit. Elöl bátran és eredményesen vállalkoztak az átlövők, emellett lerohanásokból, rendezetlen védelem ellen szereztek könnyű gólokat. A Kisvárda láthatóan felkészült a Budaörs szokásos fegyvere ellen, a hét a hat elleni játékával sem tudott ezúttal meglepetést okozni. Hibáikat kihasználva üres kapus gólokkal demoralizálták ellenfelüket. Amikor megakadt a támadójátékuk, akkor Kristina Graovac védései jelentették a különbséget a két gárda között. Így végül megérdemelten gyűjtötték be a két pontot.

– Az első félidőben minden sikerült, jól védekeztünk, a hét a hat elleni játékukra is megfelelően reagáltunk, elöl pedig ültek a talajról eleresztett lövéseink is. Az 50. percig minden az elképzelésünk szerint alakult, a lányok betartották a taktikai utasításokat. Ekkor a Budaörs védekezést váltott, kettős emberfogással próbálta megzavarni támadásainkat. Erre nem számítottunk, így egy kis homok került a gépezetbe, aztán rövid időn belül megtaláltuk a megfelelő választ – értékelt Bányász-Szabó Valéria, a Kisvárda vezetőedzője. – Volt egy rövid hullámvölgyünk, mikor több technikai hibát is vétettünk, ekkor azonban kapusunk több ziccert védett, így nem tudtak egyenlíteni – tette még hozzá.

Ezen a héten nem rendeznek fordulót, a válogatottak időszaka következik. A Kisvárda-Master Good SE öt játékosa lesz távol március 5-éig. Kristina Graovac, Tamara Radojevics és Alekszandra Sztamenics a szerb, míg Nikoleta Trúnková és Veronika Habánková a szlovák válogatottal készül ebben az időszakban. Az itthon maradottak sem tétlenkednek, a szokásos edzések mellett pénteken edzőmérkőzés szerepel a programjukban. Jövő szombaton pedig hazai pályán az Érd ellen folytatják a bajnokságot.

További eredmények: Érd-Ferencváros 19-41 (10-20), MTK-Dunaújváros 31-28 (18-17), Fehérvár-Békéscsaba 25-30 (13-14), Vác-NEKA 32-26 (21-11), Mosonmagyaróvár-DVSC 28-28 (16-15).

A bajnokság állása

1. Győr 18 17 – 1 582–408 34

2. FTC 16 14 2 – 529–379 30

3. Debrecen 16 10 2 4 467–414 22

4. Vác 15 9 2 4 412–383 20

5. M.óvár 15 8 2 5 448–405 18

6. MTK 16 6 2 8 453–454 14

7. Fehérvár 15 6 2 7 375–416 14

8. Siófok 14 6 1 7 369–375 13

9. Kisvárda 16 6 – 10 366–407 12

10. Budaörs 16 5 2 9 387–449 12

11. Dunaújváros 16 5 2 9 408–471 12

12. Békéscsaba 16 5 – 11 399–462 10

13. Érd 16 3 – 13 391–492 6

14. NEKA 15 1 1 13 348–419 3