Hétvégén Nyíregyháza ad otthont a 49. Fedett Pályás Atlétikai Magyar Bajnokságnak. A megméretésre nemcsak az ott induló versenyzők és edzőik készülnek, hogy a legjobb eredményt érjék el, hanem az Atlétikai Centrumot is komoly feladat elé állítja. Nem elég a verseny napján reggel kinyitni az épületet, rengeteg feltételnek meg kell felelniük nemcsak a szervezőknek, hanem a létesítménynek is.

– Óriási megtiszteltetés, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség választása ismét Nyíregyházára esett, büszkék vagyunk rá, hogy mi rendezhetjük meg az esztendő legnívósabb fedett pályás versenyét. Ez nem csak a vármegyeszékhelyen folyó szakmai munka elismerése, hanem a létesítményben dolgozó valamennyi munkatársunk erőfeszítéseit is dicséri – mondta Hajnal Gusztáv, az NYSÜ ügyvezetője. – A Nyíregyházi Atlétikai Centrum üzemeltetője a Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (NYSÜ). Az intézmény és a Nyíregyházi Sportcentrum, mint tagszervezet a Magyar Atlétikai Szövetséggel szoros együttműködésben szervezi, rendezi meg a versenyt, amelyhez az NYSÜ biztosítja a verseny helyszínét – magyarázta az ügyvezető. – Tavaly is kiválóan vizsgázott a létesítmény, mind a versenyzők, mind a szövetség maximálisan elégedettek voltak a kiszolgálással. És ezt nem csak a szokásos udvariasságból mondták, jó visszaigazolás számunkra, hogy azóta rendszeresen visszajár hozzánk a szakág honi színe-java, Kozák Luca mellett Márton Anita is többször nálunk készült. Emellett több sikeres felkészülési versenyen van a hátunk mögött és múlt héten mi adtunk otthont a észak szlovák bajnokságnak is. Minden adottságunk tökéletes ahhoz, hogy nívós versenyeket rendezzünk – fogalmazott Hajnal Gusztáv.

Az ember nem is gondolná, hogy mennyi apró előírásnak kell megfelelni, hogy gördülékenyen menjenek az események. Nemcsak a kiszolgáló egységeknek, a bemelegítő folyosónak, az öltözőknek, az audiovizuális infrastruktúrának kell tökéletesnek lenni, számos egyéb kitétel is szerepel a szövetség hosszú, alapos, minden részletre kiterjedő feladat listáján.

– Nagy újdonságot nem vár el a szövetség, hiszen tavaly is csúcsra járattuk az intézményt. Már az épület tervezésekor figyeltünk arra, hogy megfelelő számú öltözővel rendelkezzünk és a rekortán is olyan minőségű legyen, hogy megfeleljen a nemzetközi normáknak is. Számos feladatunk van, amelyeket meg kell oldanunk, de odafigyeléssel egyik sem teljesíthetetlen. Többek között a mi reszortunk a versenyen használt eszközök előkészítés, a pálya berendezése, versenyszerek hitelesítésének megszervezése, a versenybírók helyének kijelölése, a megfelelő internet kapcsolat biztosítása, a beléptetés megszervezése, a call room, a bemelegítő- és a verseny pálya összehangolása, az irodai szolgáltatások biztosítása – sorolta Hajnal Gusztáv. – Folyamatosan dolgozunk, hogy a kezdésre minden a helyére kerüljön, pénteken érkezik a versenyiroda vezetője, aki pontról pontra ellenőrzi, hogy minden előírásnak megfelelünk-e – zárta az ügyvezető. Mi akkor tesszük jól a dolgunkat, ha észrevétlenek maradunk és minden flottul megy. Mi mindent megteszünk, most már a versenyzőkön a sor. Bízunk benne, hogy aki kilátogat, kiváló versenyeket láthat –tette még hozzá.