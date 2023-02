Kisvárdai győzelemmel és sényői döntetlennel kezdődött az NB III. tavaszi idénye. A mérleg pozitív, ezen lehetne még tovább javítani ezen a hétvégén, hogy mindkét csapatunk feljebb lépjen a tabellán. A feladat persze nem egyszerű, már csak azért sem, mert idegenbe látogatnak az együtteseink.

– Természetesen az a cél, hogy minél jobban szerepeljünk, ehhez jó alapot adott az első, győztes meccs. Viszont nem helyezésben gondolkodunk, hanem egy-egy mérkőzésben – fogalmazott Gerliczki Máté, a Kisvárda II. edzője. – A tiszaújvárosi meccs csalóka lehet, ha az ellenfél helyezését nézzük, mert mögöttünk vannak a hazaiak, márpedig nincs sok ilyen csapat. Nagyon jól igazoltak a téli szünetben és azt is tudjuk, hogy ebben az időszakban elég mély a pályájuk. Nem lesz könnyű, de az a célunk, hogy nyerjünk. Az első mérkőzésen visszakaptuk azt, amit gyakoroltunk, tervszerű volt a csapat játéka. Ezt szeretnénk tovább vinni és a héten hozzátett plusz elemeket is viszontlátni. Elégedettek leszünk, ha az eredmény mellé a tervezett játék is visszaköszön.

A Sényő a BKV Előréhez utazik, amely ugyan jelenleg a nyolcadik, a dobogóra még bőven esélyes, így a vasárnapi sem ígérkezik könnyű menetnek.

– Ha megismételjük a múlt heti biztató játékunkat és esetleg több helyzetet használunk ki, akkor kedvező eredményt érhetünk el – vélekedett Imrő László, a sényői edzőpáros tagja. – A védekezésünk nem működött rosszul, egy figyelmetlenséget használt ki az ellenfél, amit megbeszéltünk. Ha minimum azt a védekezést hozzuk, amit a múlt héten, akkor nagy problémánk nem lesz. A támadójátékunk sem nézett ki rosszul, de még egyszer mondom, sokkal több helyzetet kell kialakítani, amiket határozottabban kell kihasználnunk. Nem lesz könnyű dolgunk, jól felkészített, masszív csapat a hazai, amely szoros eredményeket ér el, de nem feltartott kézzel megyünk és szeretnénk minimum ponttal, de inkább pontokkal távozni.

Labdarúgás: NB III., Keleti csoport, 22. forduló

Vasárnap, 14.: BKV Előre–Sényő-Carnifex FC, Budapest, v.: Borbás (Bereczki, László). Tiszaújváros–Kisvárda II., Tiszaújváros, v.: Kovács (Flinta, Németh).

További mérkőzések: Jászberény–Tiszafüred, Körösladány–DVTK II., DEAC–Vasas II., BVSC-Zugló–DVSC II., Hajdúszoboszló–Füzesgyarmat, Eger–Békéscsaba II., Pénzügyőr–Hatvan, Putnok–Karcag.

Az NB III. Keleti csoportjának állása

1. BVSC-Zugló 21 16 5 - 51-8 53

2. Putnok 21 12 4 5 37-26 40

3. Körösladány 21 10 7 4 37-27 37

4. DVSC II. 20 11 2 7 44-33 35

5. Karcag 21 10 4 7 28-27 34

6. DEAC 20 10 3 7 32-20 33

7. Hajdúszoboszló 21 9 6 6 34-25 33

8. BKV Előre 20 10 2 8 28-25 32

9. Tiszafüred 20 9 4 7 36-35 31

10. Hatvan 21 9 2 10 33-39 29

11. Füzesgyarmat 21 7 8 6 28-30 29

12. Vasas II. 21 8 4 9 48-36 28

13. Pénzügyőr 21 8 4 9 28-30 28

14. DVTK II. 21 8 3 10 30-34 27

15. Kisvárda II. 21 7 6 8 31-24 27

16. Eger 21 7 3 11 26-33 24

17. Sényő 21 5 6 10 27-42 21

18. Jászberény 21 4 4 13 23-43 16

19. Tiszaújváros 21 4 4 13 23-51 16

20. Békéscsaba II. 21 2 3 16 29-65 9