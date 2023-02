A Sényő-Carnifex FC a kiesőzónából menekülő Jászberényt látta vendégül az NB III. Keleti csoportjának 23. fordulójában, s a várakozásknak megfelelően magabiztosan, 3–0-ra győzött.

Fölényben a hazaiak

– Már az első félidőben sikerült a labdarúgás minden elemében a Jászberény felé kerekednünk, sajnos gólt azonban nem tudtunk szerezni – kezdte összegzését Fiumei Viktor a sényői edzőpárás tagja, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a csapat munkáját. – A második játékrész elején viszont betaláltunk. Onnantól kezdve, ami előfordulhat a támadó arzenálban, az minden meg is jelent, kihagyott ziccerek, elhibázott büntető, valamint egy lesgól került be a nevünk mellé. A végén ellenben sikerült magabiztossá tenni a győzelmünket, amely igazából egy percig sem forgott veszélyben.

Eközben a Kisvárda Master Good tartalékcsapata a Putnok otthonában vendégeskedett, ahol nem játszott ugyan alárendelt szerepet, de a tabella második helyén álló borsodi alakulat hozta a papírformát, s egy gólt szerezve otthon tartotta a három pontot.

A helyzetkihasználáson múlott

– Nagyon erős csapattal találkoztunk a hétvégén, az első húsz-huszonöt percben komoly problémáink voltak a gyors átmeneteikkel – értékelte lapunknak a mérkőzést Gerliczki Máté vezetőedző. – Ezek után stabilizáltuk a védekezésünket, kijjebb jöttünk, innentől már nekünk is megvoltak a lehetőségeink, de az ellenfél kapuja előtt rendre rossz döntéseket hoztunk. A félidő végén kaptuk egy gólt, ami már csak azért is volt bosszantó, mert az akció a saját bedobásunkból indult. A második játékrészben átvettük az irányítását, miközben óriási helyzeteket puskáztunk el. Ezen a mérkőzésen nem sikerült ugyan pontot szereznünk, viszont a továbbiakra bizakodóan tekinthetünk. Amennyiben berúgjuk a helyzeteinket, akkor le is győzhetjük az ellenfeleinket, pláne úgy, hogy végre hosszú időt követően újra hazai pályán játszhatunk.

A bajnokság következő fordulójában a Kisvárda II. a Hatvan csapatát fogadja, míg a Sényő a Körösladányhoz látogat.