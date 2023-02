Fennállása 150. első osztályú bajnoki mérkőzését játszotta a Kisvárda Master Good, amely győzelemmel szerette volna emlékezetessé tenni a jubileumot. Ehhez a bajnokság tizennyolcadik fordulójában a Budapest Honvéd gárdáját kellett legyőznie Török László csapatának, ami nem ígérkezett könnyű feladatnak, már csak azért sem, mivel ősszel a kispesti egylet elhappolta a három pontot a Várkerti Stadionból.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságának döntése értelmében a kispesti szurkolók korábbi vétsége miatt zárt kapuk mellett rendezték meg a meccset. Ugyanakkor ez nem azt jelentette, hogy ne lettek volna nézők a lelátón, mivel az MLSZ rendelkezésének megfelelve a kispestiek bizonyos szektorokat megtölthettek tizennégy éven aluli gyerekekkel. A korlátozás nem vonatkozott a vendégszektorra, oda megkötés nélkül bemehettek a kisvárdai drukkerek.

Mivel a forduló korábban rendezett mérkőzésein a Puskás Akadémia FC és a Kecskeméti TE is döntetlent ért el, így a szabolcsi egylet szemszögéből felértékelődött a Kispesten játszott összecsapás jelentősége.

Érdekes képet festett a találkozó első félideje, amely hazai ziccerrel indult és azzal is zárult. A köztes időben ellenben kis túlzással még a félpályán sem tudta átjuttatni a labdát a Honvéd. A Kisvárda az előző meccséhez hasonlóan ezúttal is a szélekről próbálta megbontani az ellenfele védekezését, stabil teljesítményt nyújtva fölényben játszott, ellenben egyetlen komoly helyzettől eltekintve nem veszélyeztette a kispesti kaput.

A fordulást követően határozottabb mentalitással jött ki az öltözőből a budapesti gárda, Luka Capan borzasztó lövéséből pedig kiváló gólpassz lett, amit Nenad Lukics bombázott a vendég hálóba. A bekapott gól felrázta a Várdát, két perc alatt kétszer is kapura lőtt Török László csapata, azonban Szappanos Péter kiváló teljesítményt nyújtott a vonalon. Meddő mezőnyfölényét őrizte a rétközi egylet, ám a befejezésekkel rendre problémája akadt. Az utolsó negyedórához közelítve aztán csak összejött az egyenlítés, a padról remekül beszálló Milos Szpaszics lövése kipattant a hazai kapusról, Mario Ilievszki pedig futsalosokat megszégyenítő mozdulattal juttatta a kapuba a labdát. A csapatokon érződött, hogy a döntetlen nem éppen a legjobb eredmény számukra, így az utolsó percek nyílt sisakos támadásokat hoztak, a szabolcsi alakulat járt közelebb a győzelemhez, a hosszabbításban Ilievszki remek csavarása csak centikkel kerülte el a kaput. Több gól azonban már nem esett, így egy-egy pontot szereztek a felek.

Az NB I. soron következő, 19. fordulójában a Kisvárda hazai pályán fogadja a listavezető Ferencvárost, ám a jövő hét közepén még a Magyar Kupában is akad feladata a csapatnak, amely február 8-án, szerdán az ESMTK otthonában vizitál.

Labdarúgás: NB I. 18. forduló

Budapest Honvéd FC–Kisvárda Master Good 1–1 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, zárt kapuk mögött, v.: Antal (Bornemissza, Belicza).

Honvéd: Szappanos – Doka (Jónsson, 19.), Prenga, Csirkovics, Capan, Benczeinleitner, Samperio (Ennin, 79.), Mitrovics, Plakuscsenko (Gomis, a szünetben), Domingues, Lukics (Kocsis, 64.). Vezetőedző: Dean Klafuric.

Kisvárda: Hindrich – Hej (Karabeljov, 72.), Kovacic, Jovicic, Leoni, Ötvös, Melnik, Navratil (Szpaszics, 72.), Makowski (Ilievszki, 55.), Camaj (Alic, 85.), Mesanovic (Czérna, 88.). Vezetőedző: Török László.

Gól: Lukics (48.), illetve Ilievszki (73.).

Percek, események

47. perc: Nikola Mitrovics beadását Luka Capan kissé balról, 19-ről ballal nagyon rosszul találja el, de éppen így lesz gólpassz, Nenad Lukics leveszi a labdát és az ötös bal sarka elől ballal a jobb alsóba lő, 1–0.

73. perc: Milos Szpaszics mintegy huszonötről, jobbal kapura lő, amit Szappanos Péter jobbra vetődve véd, de a kipattanó Mario Ilievszki elé pattan, aki jobbal, talppal elviszi a labdát, majd ballal három lépésről a jobb alsóba lő, 1–1.

Mesterszemmel

Török László: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, rögtön lehetőségekkel, helyzetekkel, az összkép alapján a játékunkkal sem volt különösebb probléma. Természetesen voltak megingásaink és hibáink, leginkább védekezésben, az egyik ilyenből szerzett vezetést a Honvéd. Ettől függetlenül dicséret illeti a fiúkat, a bekapott gól után is ugyanolyan aktív támadójátékot mutattak, sőt mondhatni, hogy azonnal lehetőségeket alakítottak ki, ám sajnos ezek kimaradtak. Jól cseréltünk, a szakmai stábbal átbeszéltük az opcióinkat és úgy határoztunk, hogy mindenféleképpen a támadószekcióban erősítünk. Mindezek után még inkább támadóbbá vált a játékunk, ami eredményre vezetett, hiszen Szpaszics átlövése után, a kipattanóból a szemfüles Ilievszki tudott gólt szerezni. Az egyenlítést követően is megvoltak a helyzeteink, de ezek most nem mentek be. Az egy pont is pont, még akkor is, ha több volt ebben a mérkőzésben.

Dean Klafuric: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, de természetesen erre készültünk, tudtuk milyen nehéz a Kisvárdával játszani. Próbáltuk a párharcokra fektetni a hangsúlyt, a lecsorgó labdákat összeszedni és minél gyorsabb átmentekre építeni. Úgy gondolom, hogy tudtunk volna ennél sokkal jobban is játszani, pont az utolsó passzok hiányoztak a legtöbbször. A Kisvárda ezúttal is szervezetten futballozott, ahogy az jellemző rájuk, próbáltak nagy nyomást gyakorolni ránk, agresszívan és szervezetten támadtak le, emiatt is lehettek a pontatlanságok. Reális eredmény született, ezt mutatta a meccs képe is.