Továbbra is sűrű a menetrend a női röplabdásoknál, így sokáig nem örülhetnek a Fatum-Nyíregyháza játékosai sem annak, hogy Újpesten győztek, és ismét léptek előre egy helyet a tabellán, szombaton már a listavezető Vasas vendégei lesznek a mieink. A két gárda ebben a szezonban kétszer találkozott egymással, novemberben bajnokin mérték össze erejüket. Kár szépíteni, az óbudai gárda kijózanító pofont mért a Fatum-Nyíregyházára. A vendégek fizikailag, taktikailag és technikailag is magasabb szintet képviseltek. A hazai együttesben talán egy-egy jobb teljesítmény akadt, kiemelkedő egy sem. A mieinknek egyszer sem volt valós esélye, hogy játszmát nyerjenek (0:3).

Nagyot fordult azonban azóta világ, a nyíregyházi csapat edzőt cserélt és Tomás Varga vezetésével új erőre kaptak, amely meg is látszott a januári Magyar Kupa mérkőzésen is. Ha csak a 3:1-es eredményt nézzük, mondhatni, bejött a papírforma a kupaelődöntő első meccsén. A mérkőzés egészét látva ugyanakkor nyugodtan lehet állítani, hogy nem sok hiányzott az óriási bravúrhoz. A nyíregyháziak megnyerték az első szettet és később is remekül játszottak, további két játszmában volt labdájuk a játékrész lezárásához és csupán a szerencsén múlott, hogy azt nem a hazaiak ütötték be.

A statisztikák szerint a jelenleg két legjobb formában lévő együttes találkozik, a legutóbbi öt meccsén a megnyerhető 15 szettből 13-at nyert meg a Nyíregyháza, ami szintén azt mutatja, jó irányba indult el a csapat.

– Sok negatív hatás ért minket az ünnepek után a nem várt sérülés, illetve betegség miatt, de ennek volt egy pozitív hozadéka is. Mindenki tudta, hogy kevesen vagyunk, ezért maximumot kell nyújtania, és ez összekovácsolta a gárdát. Érkezett két új játékos, így viszont újra megfelelő edzésmunkát végezhetünk, posztonként két bevethető röplabdásunk van, így biztos vagyok abban, hogy még tovább tudunk fejlődni, és ha szükség van rá, meccs közben tudunk váltani. Korábban is mondtuk, hogy nem foglalkozunk azzal, ki az ellenfél, nem félünk senkitől, ez ezúttal is így lesz – fogalmazott Tomás Varga, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője.

Az óbudaiak kerete szinte teljesen megegyezik az előző idényben sikert sikerre halmozó társasággal és nagyon úgy tűnik, hogy a játékosok „éhesek” maradtak, hiszen amellett, hogy a hazai bajnokságban remekelnek, a Bajnokok Ligájában kedden szettet raboltak a friss klubvilágbajnok Conegliano ellen.

– Annak ellenére, hogy egy összeszokott, érett játékot mutatnak, meg lehet őket szorongatni – utalt a kupamérkőzésre a Fatum trénere. – Ehhez azonban nem elég a száz százalék, annál többet kell nyújtanunk, ha sikerrel szeretnénk járni. Ha tökéletesen nyitnak, akkor utána nagyon gyorsan játszanak, amely ellen nagyon nehéz védekezni. Türelmes játékkal meg kell keresnünk, ki kell harcolnunk, a hézagokat, ez azonban nem elég, ki is kell használni ezeket. Az ilyen mérkőzések építik a csapatot, ezeken tudunk fejlődni előre lépni. Szeretnénk meglepetést okozni – zárta Tomás Varga.