Az A’Studió Futsal Nyíregyházára az NB I. alapszakasza és az alsóházi rájátszása között is igen fontos mérkőzés vár, hiszen hétfőn a nyolc közé jutásért küzdhet a Magyar Kupában. A feladat nem egyszerű, az élvonalban második Berettyóújfalu az nyolcaddöntős ellenfél. Hozzá kell tenni, hogy a két csapat legutóbbi tétmeccsét az újonc nyerte meg: a Nyíregyháza a szezonbeli talán legnagyobb győzelmét aratva 6–4-es sikert aratott decemberben.

– Jó pár meccset játszottunk már a Mezei-Villel, hiszen a két bajnoki mellett felkészülési mérkőzéseken is találkozunk – vezette fel a találkozót Lovas Norbert, az A’Studió vezetőedzője. – Ha eddig nem vettek minket komolyan, most maximális koncentrációval készülhetnek ellenünk, mert megtréfáltuk őket a bajnokságban. Nem engedhetik meg maguknak, hogy félvállról vegyék a találkozót, mert akkor újabb meglepetést szerezhetünk. Az erőviszonyokat tekintve persze ők a mérkőzés esélyesei. Jó formában vannak, rangadót nyertek a Kecskemét ellen, majd második helyen jutottak a rájátszásba. Meglepetés lenne, ha kupabravúrt érnénk el, de természetesen nem feltartott kezekkel megyünk ki, megpróbálunk mindent, hogy szoros meccset játsszunk, esetleg kiharcoljuk a hosszabbítást.

Mint mondja a mester, csapata az esélytelenek nyugalmával, de motiváltan készült az összecsapásra.

– Hangsúlyozom a csapatnak, hogy nincs különbség a mérkőzések között, innentől kezdve mindegyik olyan, mintha döntő lenne. Ugyanez igaz a kupában is. Ha továbbjutunk, szerencsés sorsolással a final four is elérhető, de ez még messze van, mert nagyon nehéz meccset játszunk hétfőn. Motiváltak a fiúk, bizonyítani akarnak. Egyébként is mindig így gondolkodnak, hiszen minden meccsen bizonyítaniuk kell, hogy az NB I-ben van a helyük. Jól készült a csapat, több játékosra számíthatok már, de vannak betegek. Meglátjuk, kik léphetnek pályára hétfőn – tette hozzá a tréner.

Nem a Nyíregyháza a vármegyénk egyetlen állva maradt csapata. Az NB III.-as Levelek két bravúron van túl a Magyar Kupában, az első körben a MEAFC-Miskolcot búcsúztatta 7–4-es győzelemmel, legutóbb pedig a Kistarcsát verte meg 10–4-re. Mindkét korábbi ellenfél NB II.-es, miként a következő rivális, a Tiszaföldvár. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gárda a másodosztályban zsinórban hét meccset nyert és a második helyen áll, vagyis az eddigieknél is nagyobb bravúr lenne a Levelek SE továbbjutása, viszont ha sikerül, a legjobb között az egyetlen alsóbb osztályú gárda lehet.

– Nagy reményekkel várjuk a mérkőzést és nagyon szeretnénk továbbjutni annak ellenére is, hogy tudjuk, nem mi vagyunk az esélyesek – fogalmazott Szabó Dávid játékos-edző.

A továbbjutás a Magyar Kupa minden párharcában egy mérkőzésen dől el.

Futsal: Magyar Kupa, nyolcaddöntő

Hétfő, 18.30: A’Studió Futsal Nyíregyháza–MVFC Berettyóújfalu (Continental Aréna)

Hétfő, 18.00: Levelek SE–Tiszaföldvár SE (Leveleki Sportcsarnok)

A kör további mérkőzései: Veszprém–ELTE-BEAC 6–1, Haladás–Újpest 7–1, DEAC–Kecskemét 3–4, Rabel Fanatic–Rubeola 3–8, Mad Dogs Futsal–Aramis 1–4, UTE–Magyar Futsal Akadémia (hétfőn).