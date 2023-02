A Nyíregyháza Spartacus 2022 májusa után újra Balmazújvárosban rendezett hazai mérkőzést. A Szparinak az előző idényben pozitív volt a Hajdú-Bihar vármegyei városban elért mérlege, 24–18-as gólkülönbséggel 9 győzelmet, 6 döntetlent és 4 vereséget jegyzett. Azóta átalakult a gárda, más a vezetőedző is, így a helyszín helyett inkább a csapat aktuális formájában lehetett bízni, hiszen a piros-kékek az első tavaszi fordulóban idegenben verték meg a Haladást.

Baki Ákos és a Visinka Ede vezetőedző is elmondta lapunknak, hogy a szombathelyi siker akkor lesz igazán értékes, ha a Siófokot is legyőzik. A Spartacus ebben a szellemben kezdett múlt vasárnap, letámadta ellenfelét és többször is eljutott annak tizenhatosáig. Az akciók a 27. percig nem jelentettek veszélyt, akkor azonban a Pataki Bence tökéletesen érkezett egy beadásra és megszerezte a vezetést. Noha ezt követően többet kezdeményezett a Balaton-parti együttes, mégis a semmiből jött az egyenlítő találata még az első félidőben.

Fordulás után ismét a nyíregyháziak irányítottak, Pantovics Nikola a lécet találta el és ezen felül is óriási lehetőségei voltak a csapatnak. A legtöbb esetben fiatal játékosok kerültek a kapu elé, a 19 éves Pataki újabb gólt szerezhetett volna, a hajrában pedig a 17 éves Oláh Benjámin, valamint a nála egy évvel idősebb Farkas Bendegúz sem jutott lövésig ziccerben.

Hiába játszott tehát jobban a Spartacus, be kellett érnie egy ponttal.

– Szerettünk volna nyerni, amiért mindent megtettünk, jól is játszott a csapat, hiszen a gól mellett helyzeteink voltak és kapufát rúgtunk, de határozottabbnak kell lennünk a kapu előtt – értékelt az 1–1-re végződött találkozó után Visinka Ede. – Úgy láttam, hogy fault előzte meg az egyenlítő találatot, ettől függetlenül nem kellett volna gólt kapni. Nyugodtan nézhetünk tükörbe, mert sokat dolgoztunk, de jobb helyzetkihasználásra van szükségünk. Akik hozzák a jó átlagot, ma is jól játszottak, a csapat összességében előrefelé és hátul is jól néz ki, azon kell még dolgoznunk, hogy ennyi gólszerzési lehetőséggel meg tudjunk nyerni a mérkőzéseket.

A Szpari ezzel az eredménnyel nem tudott előrébb lépni, továbbra is a 14. helyen van és nem sokkal előzi meg az osztályozós pozícióban álló együtteseket, ugyanakkor a 8. Csákvár is csak három ponttal áll jobban.

Gresó Mátyásék vasárnap a Soroksár vendégeként folytatják a bajnokságot.

Így értékelt a Siófok szakmai igazgatója, Dragan Vukmir: – Gratulálok a játékosaimnak, mert nehéz mérkőzést játszottunk a rutinos Nyíregyházával. Küzdelmes meccsen mindkét oldalon adódtak helyzetek. Meg kell becsülnünk ezt az egy pontot, a végén még fontos lehet.

Labdarúgás: NB II., 22. forduló

Nyíregyháza Spartacus–BFC Siófok 1–1 (1–1)

Gólszerző: Pataki B. (27.), illetve Farkas B. (45.).