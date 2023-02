Újabb pontszerzés, kérdés, hogy ez mennyit ér. A Nyíregyháza Spartacus egymást követő második mérkőzésén játszott döntetlent úgy, hogy előnyben volt.

Első mondatunk miatt ne essék félreértés, természetesen a Soroksár vendégeként nem rossz az iksz, de tény, hogy a Szpari hiába veretlen még tavasszal, a három mérkőzésen megszerzett öt ponttal csak egy helyet tudott javítani a téli tizenötödik pozícióján.

Ennél is fájóbb az, hogyan alakult ki a múlt vasárnapi összecsapás végeredménye. A nyíregyháziak az első félidőben irányították a játékot, a 45. percben mégis gólt kaptak. A második játékrészben a vendégek kihasználták a Sori rövidzárlatát, Myke Ramos három percen belül kétszer is beköszönt. Úgy tűnt, már zsebben van a három pont, a 93. percben mégis gólt találtak a hazaiak – a Spartacus szempontjából elkerülhető találattal állt be a 2–2-es végeredmény.

– Örülök az egy pontnak, de sajnálom, hogy ott hagytunk kettőt – értékelt Visinka Ede vezetőedző. – Kívülről úgy éreztem, hogy – bár a Soroksár mindent megtett az egyenlítésért – a hazaiak nem tudtak kialakítani igazi helyzetet. Kettő egynél el kellett volna döntetnünk a mérkőzést. Az utolsó perces gólokat el kell kerülnünk. A Siófok ellen az első félidő utolsó percében kaptunk gólt, így volt ezúttal is, majd a mérkőzés végén is. Nagyobb koncentrációra van szükség ezekben a helyzetekben.

A Szpari vasárnap javíthat a közvetlen rivális Tiszakécske ellen. A felek Balmazújvá­rosban találkoznak egymással.

Labdarúgás: NB II., 23. forduló

Soroksár SC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2 (1–0)

Gól: Halmai (45.), Hudák (90+3.), illetve Ramos (52., 54.).