Vármegyénkben játsszák az első osztályú labdarúgó bajnokság soron következő fordulójának rangadóját, melyen a tavalyi ezüstérmes, jelenleg harmadik helyezett Kisvárda Master Good a Ferencvárost fogadja. Török László alakulata két bajnoki döntetlent követően a hét közben a Magyar Kupában volt érdekelt, ahol csak a hosszabbításban sikerült legyűrnie az ESMTK-t, míg a Fradi a Vasas elleni iksz után az ősi rivális Újpest legyőzésével hangolt.

Nehéz mérkőzés következik

– Minden szempontból kiemelkedő meccs lesz a Ferencváros elleni összecsapás, hiszen ellenfelünk nagy fölénnyel vezeti a bajnokságot, mindezek ellenére nem könnyelműsködik, minden egyes mérkőzésen a győzelem reményében lép pályára, és próbálja ráerőltetni az akaratát, a stílusát az ellenfelére – kezdte felvezetését lapunk megkeresésére Török László, a Kisvárda vezetőedzője. – Igen mély a keretük ahhoz, hogy az esetleges kényszerű változásokat is zökkenőmentesen áthidalják, gondolok itt az eltiltásokra, sérülésekre. Célirányosan készültünk a hétvégi összecsapásra, bár az, hogy a hétközi kupatalálkozón 123 percig voltunk pályán, átírta a hét második részének a programját. Dobogósok mérkőzése lesz ez, garantáltan telt házzal. Nehéz rajtuk fogást találni, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne gyenge pontjuk, ezek megtalálásához viszont türelmesnek és koncentráltnak kell maradnunk. Biztos vagyok benne, hogy meglesznek a helyzeteink. Az elmúlt két meccsünkön is rengeteg ziccert alakítottunk ki, ám sajnos ezek nem mentek be, fontos a maximális koncentráció és akkor lehet esélyünk. A tudásunk legjavát kell nyújtanunk.

A párharc előző három mérkőzését a fővárosi csapat nyerte, legutóbb szeptemberben otthon 3–0-ra győzött a Mmaee fivérek, Ryan és Samy góljaival. A Kisvárda legutóbbi sikeréig 2021 júliusáig kell visszamenni, akkor – története 100. élvonalbeli mérkőzésén - idegenbeli 2-1-es győzelemmel tudta begyűjteni a három pontot, azt megelőzően pedig kétszer döntetlennel zárult az összecsapás.

Sorsoltak a kupában

És, ha már szóba került a Magyar Kupa, kisorsolták a negyeddöntők párosításait, ahol a Kisvárda az egyedüli másodosztályú csapatként a legjobb nyolcba jutó Budafokot kapta. A párharc egy mérkőzésen dől el, a kijelölt játéknapok február 28. vagy március 1. és 2.

Labdarúgás: NB I.

19. forduló, szombat: Kisvárda Master Good–Ferencváros, Kisvárda, Várkerti Stadion, 17.00.

További mérkőzések: péntek: Mezőkövesd–Fehérvár (lapzártánk után).

Szombat: Kecskemét–Budapest Honvéd, 14.30, DVSC –Paks, 19.30.

Vasárnap: Puskás Akadémia–ZTE, 15.00, Vasas–Újpest, 17.30.