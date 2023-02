A NYÍKSE-Szegfű Bútor a férfi kosérlabda NB I/B Zöld-csoportjának második helyén álló MEAFC vendégeként folytatta a bajnokságot. A nyíregyháziak nem rezzentek össze a neves ellenféltől, Gáspár Balázs vezetésével remekül kezdtek, majd Vida Zoltán is jól szállt be a kispadról, így az első negyedet megnyerték, igaz, sokkal nagyobb is lehetett volna az előnyük, de a hazaiak büntetőkkel tartották magukat.

A második negyedben mindkét csapat szenvedett a támadásaival, majd a végén a miskolciak hármasokkal és büntetőkkel átvették a vezetést. A második félidőt jól indította a NYÍKSE, a nagyon aktív Skorcov Gergő és Végső Bálint kosaraival zárkózott a csapat, de a negyed második felében nagyon sokat hibáztak a vendégek, amit kihasznált a MEAFC és nagy előnybe került. A negyedik játékrészben küzdött a nyíregyházi csapat, de nem tudta már megszorongatni esélyesebb ellenfelét.

A NYÍKSE még hat mérkőzést játszik a folytatásban, legközelebb február 10-én, hazai pályán a Budafok ellen.

MEAFC-Miskolc–NYÍKSE-Szegfű Bútor 80–63 (17–19, 19–12, 22–12, 22–20)

NYÍKSE: Végső 5/3, Földesi 2, Cvijin 6, Gáspár 14/6, Skorcov 11. Csere: Asztalos 2, Vida 15/6, Tisza 1, Kurucz 3/3, Verba, Szilasi 2, Uduoise 2. Vezetőedző: Brane Savic.