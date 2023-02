Mindkét gárda sok technikai hibával, eladott labdával kezdett pénteken Fehérváron, ahol a Fejér vármegyei gárda a Kisvárdát fogadta bajnoki mérkőzésen.

Az első gólt a hazaiak szerezték, erre Sápi Gréta válaszolt, aki nem sokkal később jobb oldalról éles szögből is betalált. Feltűnően sokat kereste beállóját a Fehérvár, erre jól láthatóan felkészült a kisvárdai védelem, így Varga Emőkéhez alig jutott el a labda, egyéb ötlet híján a hazaiak előkészítetlenül, félhelyzetekből tüzeltek, jobbára eredménytelenül. A Kisvárda viszont felállt fal ellen türelmesen kereste a helyzeteket, amelyeket többnyire meg is találtak Karnik Szabináék. Nikoleta Trunková egyenlített, majd Mérai Maja duplájával már kettővel vezettek a vendégek, akik remekül elkapták a fonalat és a játékrész felénél már kétszer annyi találatnál jártak, mint ellenfelük. Nem adta azonban olcsón a bőrét a Fehérvár, Józsa Krisztián időkérése után, emberelőnyüket kihasználva zárkóztak. Lendületüket azonban megtörte Bakó Botond időkérése. Már csak egy volt közte mikor Kristina Graovác hetes védett, elől pedig Veronika Habánková vezérletével előbb visszaállították az ötgólos különbséget, amelyet Tamara Radojevics még eggyel megtoldott. Így megnyugtató előnnyel vonulhatott pihenőre a Kisvárda (11-17).

Az első félidő végi lendületet az öltözőbe hagyták a vendégek, nem találták fogást az egyébként semmi extrát nem nyújtó fehérvári védelmen. Udvardi Laura ugyan pillanatok alatt kihasználta az első hazai kiállítást követő emberelőnyt, ezzel együtt a játékrész első negyedórájában háromszor volt eredményes a szabolcsi csapat. Eközben a Fehérvár szívósan, lépésről, lépésre dolgozta le hátrányt, Kubina Molli egészpályás üres kapus góljával már csak egy volt közte, majd Stosics egalizát. Bakó Botond időkéréssel próbálta felrázni övéit, ez azonban nem sok sikerrel járt, Takó találatával a hosszú idő után ismét hazai előnyt mutatott az eredményjelző. Új meccs kezdődött, amelyet a hátrányát ledolgozó Fehérvár lélektani előnnyel kezdhetett. Siska Pálma ugyan még betalált, egyébként semmi nem sikerült a Kisvárdának, a kapuba egy hetesre beálló Tóth is védeni tudott. A végén még Tamara Radojevics eredményes volt, de ez már nem osztott, nem szorzott. A Kisvárda félidei biztos vezetését szinte értékelhetetlen második félidei produkciójával tönkre tette és szenvedett vereséget Fehérváron (26-22).

Alba Fehérvár KC-Kisvárda Master Good SE 26-22 (11-17)

Székesfehérvár, 350 néző, v.: Hargitai, Markó.

Fehérvár: Kubina 1 – Szemes 2, Boldizsár 2, Utasi, Varga E. 3, Sztosics 8/2, Takó 5. Csere: Pijevic 1, Tóth Nikolett (kapusok), Szmbatjan 3, Zrnic, Dubán, Ohjama 1. Edző: Józsa Krisztián.

Kisvárda: Graovac – Udvardi 3, Sápi 2, Karnik Sz. 3, Siska 2, Bouti, Mérai 1. Csere: Mátéfi (kapus), Juhász G. 1, Trúnková 2, Sztamenics Radojevics 3, Habánková 4. Edző: Bakó Botond.

Az eredmény alakulása: 6. p.: 3-3. 12. p.: 4-8. 18. p.: 7-10. 24. p.: 10-12. 28. p.: 11-14. 34. p.: 11-18. 40. p.: 14-19. 46. p.: 18-20. 52. p.: 22-21., 58. p.: 25-21.

Kiállítások: 4, illetve 12 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 1/-.

Mestermérleg:

Józsa Krisztián: – Egy nagyon jó formában lévő Kisvárda érkezett hozzánk, tisztában voltunk azzal, hogy nehéz dolgunk lesz. Hihetetlenül ellentétes félidőket játszottunk, az elsőben a Kisvárdának volt egy nagyon jó kapus teljesítménye, amely jó védekezéssel párosult, ráadásul ekkor könnyelmű hibákat vétettünk támadásban. A második félidőben a hibáinkat ki tudtuk javítani és volt a kapuban egy extra teljesítményünk, amely erőt adott a támadó játékunknak is. Nagyon büszke vagyok a csapatra!

Bakó Botond: – Az első félidőben egy jó védekezéssel és egy jó kapus teljesítménnyel tudtunk egy túlságosan is megnyugtató előnyt kiharcolni, majd a második félidőben húsz percen keresztül, ami addig működött az elakadt. Óriásit javult a Fehérvár kapusa, és ez elbizonytalanított bennünket, az volt az alapvető probléma, hogy egyszerre romlott el támadójátékunk és puhult fel a védekezésünk. Ez volt kilenc nap alatt a harmadik mérkőzésünk, talán bele is fáradtunk kicsit.