Több mint két hónap után hétvégén ismét útjára indul a labda az NB II.-ben. A csapatok természetesen nem ölbe tett kézzel várták a rajtot, egy rövid pihenőt követően januárban megkezdték felkészülésüket a folytatásra. Ami a hölgyeket illeti, vármegyebeli csapataink közül a Mátészalka várhatja legelőkelőbb pozícióból a folytatást, Nagy Márkus Peónia csapata a negyedik helyen telelt, egy ponttal lemaradva az Ungvár mögött, igaz a határon túli együttes egy mérkőzéssel többet játszott riválisainál.

– Heti három közös edzéssel készültünk a folytatásra, emellett kétszer egyéni program szerint készültek a lányok. Szerencsére betegség, sérülés nem hátráltatott bennünket, így el tudtuk végezni a tervezett feladatokat – mondta az együttes edzője, Nagy Márkus Peónia.

Az együttes változatlan kerettel vág neki a folytatásnak és szeretne a dobogón végezni. Ehhez az első lépést vasárnap tehetik meg, amikor a Miskolcot fogadják, amely ugyan papírformának tűnik, de nem lesz olyan egyszerű, hiszen a borsodiak kettős játékengedéllyel két NB I./B-s játékost is bevethetnek.

A szezon közben edzőt váltó Vitka SE a hatodik helyen fejezte be az őszi szezont.

– Az edzések mellett három edzőmérkőzéssel hangoltunk a tavasz szezonra, megmérkőztünk a listavezető Hajdúnánással, a Kisvárda élvonalbeli ifjúsági csapatával és az Újfehértóval. Edzéseink minőségét javította, hogy sokszor együtt tudtunk gyakorolni a Kisvárda Master Good SE NB I.-es utánpótlás csapataival. Mind fizikailag, mind taktikailag ki tudtuk próbálni a lehetőségeinket, tisztességesen felkészültünk, amely reményeim szerint eredményben is megmutatkozik majd – fogalmazott Kerezsi Béla, a Vitka SE edzője.

Az eredményes szereplés érdekében télen erősített az együttes, ismét Vitka szerelést ölt Repák Dóra, mellette kapus posztra is igazoltak, két játékos érkezése várható még a rajtig.

A Vitka SE szombaton a Hevest fogadja, a két gárda fordított felállásban szeptemberben találkozott, akkor Havavka Annáék négy góllal nyerte, ezúttal is ők számítanak esélyesnek.

Az Újfehértó KSZSE a Hajdúböszörményt megelőzve az utolsó előtti helyen fejezte be a bajnoki küzdelmek első felét.

– Jól sikerült a felkészülésünk, az edzőmérkőzéseken támadásban és védekezésben egyaránt visszaköszöntek a gyakorolt dolgok – értékelt Kelemen Gréta, az Újfehértó KSZSE edzője, aki azt is elmondta, hogy öt játékossal erősítették meg keretüket, ezért bizakodva várják a tavaszt.

Az együttes vasárnap hazai pályán a Kazincbarcika ellen folytatja szereplését, amelyen szeretnénk meglepetést szerezni.