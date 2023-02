Századik NB I.-es mérkőzését játszotta az élvonal huszadik fordulójában a Kisvárda Master Good kiválósága Hej Viktor, aki ezzel Bohdan Melnik után a rétközi egylet második olyan labdarúgója lett, aki elérte ezt a jubileumot.

Hét éve a csapat kötelékében

A huszonhét esztendős védő 2016-ban került a Szabolcs vármegyei klubhoz, melynek szerelésében az NB II.-es találkozókkal együtt immáron 140 alkalommal lépett pályára. Első NB I.-es meccsét a Fehérvár ellen játszotta 2018. július 21-én, amikor a félidőben cserként állt be, míg kezdőként a harmadik fordulóban ugyancsak az Újpest ellen debütált.

Eddigi száz első osztályú fellépésén nyolcvanhat alkalommal volt a kezdő tizenegy tagja, ám védőként gólt mindössze egyetlen alkalommal szerzett, 2021 augusztusában az MTK ellenében – ám a másodosztályban éppen az ő találatával biztosította be a Szeged ellen a feljutást a Várda.

– Minden egyes mérkőzésre emlékszem, amit kisvárdai színekben játszottam, természetesen az első NB I.-es fellépésemre is – fogalmazott a csapat honlapján Hej Viktor. – Nemcsak a győztes találkozókat tartom meg az emlékezetemben, hanem a veszteseket is, mindig van miből tanulni, ezért minden mérkőzést kielemzek. Vallom, csakis így lehetek több, így tudok előrelépni. Sok emlékezetes találkozót játszottam kisvárdai színekben, a legszívesebben azokra gondolok vissza, amelyeken sikerült kiharcolnunk a nemzetközi kupaszereplés lehetőségét, tehát a tavalyi bajnoki hajrá feledhetetlen marad. Mint ahogy az Európa-konferencialiga-mérkőzéseink is. Bíztam benne, hogy elérem ezt a számot, abban is csak reménykedni tudtam, hogy egyazon klub, a Kisvárda színeiben. Az idő majd eldönti, hogy meddig juthatok el, remélem, azért még száz fellépés van bennem az NB I-ben.

A 101. fellépésre sem kell már túl sokat várni, hiszen a bajnokság soron következő fordulójában, február 25-én a Vasas ellenében lép pályára a Kisvárda.