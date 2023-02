Hétvégén újabb rangos eseménynek ad otthont az Atlétikai Centrum, szombaton itt rendezik a Szlovák Fedettpályás Országos bajnokságot.

A szlovák versenyzőkön kívül több magyar egyesület is képviselteti magát a versenyen, több mint 40 atlétával. A hazai versenyző egyesületek között a BHSE, FTC, Dunakeszi, Tatabánya, Egri Sportiskola, a Debreceni Sportiskola, MATE-GEAC, DVTK és természetesen a Nyíregyházi Sportcentrum atlétáinak is szurkolhatunk. A Sportcentrum versenyzői közül 15-en ndulnak, elsősorban azok, akik a jövő hétvégi Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokságon is szeretnének jól szerepelni. A verseny 10 órakor kezdődik és kb. 19 órakor fejeződik be. A lebonyolításban nyíregyházi versenybírók és technikai személyzet is segédkezik. A belépés díjtalan, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.