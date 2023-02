Októberben befejeződött a Decathlon-Konyha Möbel-Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó-bajnokság őszi szezonja. A csapatok egy része a pihenés helyett a november közepén indult téli terembajnokságot választotta. A nevezett 33 együttes azonban nem a megszokott helyszínen lépett parkettra.

– Az energiaválság elért minket is, így a terembajnokságnak új helyszínt kellett keresnünk, mert a Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti Bencs-csarnokában az utánpótlás csapatok és a felnőtt gárdák tréningeztek. A bajnokság új helyszíne az európai színvonalú nyírpazonyi tornacsarnok lett, a település polgármestere, Dubay László és Hajdu Barna helyi sportvezető és tanár örömmel fogadott bennünket, így négy hónapon keresztül keddenként és szombatonként játszhattak a csapatok – mondta Dajka László főszervező.

A bajnokság alapszakasza kedden véget ért, az állva maradt csapatok szombaton már a szuperdöntőben vívnak késhegyre menő csatákat.

– Három csoportban közel kétszáz mérkőzésen döntötték el a sorrendet a csapatok. A csoportokból az első két helyezett jutott be a hétvégi döntőbe, ahol két hármas csoportban küzdenek meg a végső helyezésekért. A két csoport győztese játszik az első helyért, a csoport másodikok pedig a bronzéremért küzdhetnek meg – taglalta a lebonyolítást a főszervező.

A színvonalra biztosan nem lehet majd panasz, hiszen több korábbi győztes alakulat is pályára lép szombaton.

– Már a csoportmérkőzéseken sem lehetett panaszunk, mindenhol az utolsó pillanatokban dőltek el a végső helyezések. Legnagyobb meglepetést a Messer United FC okozta, amely megnyerte a csoportját, de a salakon F csoportban szereplő Tompa Bánházi Autószerviz is kivívta részvételét a döntőre. Mellettük a tavalyi győztes Het-Band Kft. és a háromszoros bajnok Pikoló söröző és az egyszeres győztes Marso Kft, valamint a Vörös Ördögök is ott lesznek, tehát ismét parázs csaták várhatók a bajnoki címért – zárta Dajka László, aki azt is elmondta, hogy jövőre is nyírpazonyi csarnokban rendezik majd a téli tornát. A salakos bajnokságban pedig az időjárás függvényében március közepén indulhat újra a labda.

A csoport: 1. Het-Band Kft., 2. Marso Kft.

Gólkirály: Petics György. Legjobb kapus: Ficze Tamás (Nessta).

B csoport: 1. Messer United FC, 2. Pikoló söröző.

Gólkirály: Ványi Zsolt (Pikoló Söröző). Legjobb kapus: Tömpe Károly (Messer United FC).

C csoport: 1. Vörös Ördögök FC, 2. Tompa Bánházi Autószervíz.

Gólkirály: Haller Renátó (Kelet-Solár Kft.). Legjobb kapus: Törő Adrián (Vörös Ördögök FC).

A szuperdöntő csoportbeosztása

A csoport: Het-Band Kft., Vörös Ördögök FC, Pikoló söröző.

B csoport: Messer United FC, Marso Kft., Tompa Bánházi Autószervíz.