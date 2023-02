Mint az ismert, a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli női kézilabdacsapata az MTK elleni vereséget követően menesztette Bakó Botond vezetőedzőt. Az idény hátralévő 11 mérkőzésén Bányász-Szabó Valéria szakmai vezető és Dévényi János utánpótlás szakágvezető irányítja majd a csapatot. A szakemberek számára nem ismeretlen a helyzet, hiszen 2019 februárjában Vlatko Djonovics távozásával végeztek már hasonló feladatot, sőt Bányász-Szabó Valéria szülési szabadságáig az együttes másodedzője volt. A szombati Budaörs elleni mérkőzésre már az edzőpáros készítette fel a csapatot. Van törleszteni valója a szabolcsiaknak, hiszen fordított felállásban némi meglepetésre Buday Dániel együttese egygólos győzelmet aratott Kisvárdán. Megvolt az esély az egyenlítésre, Varjas-Sipeki Flóra azonban védte Trúnková utolsó pillanatban leadott lövését. A Budaörsnek ez volt a szezonbeli első sikere, a következő fordulóban még nagyobb meglepetést okozva legyőzték hazai pályán a Debrecent, majd a Fehérvár ellen is két pontot szereztek. Aztán az MTK otthonában döntetlent játszottak, de a Siófokkal is megosztoztak a pontokon. Jelenleg két ponttal többet gyűjtve a 10. helyről várják a szombati összecsapást.

– Ősszel sajnos nem sikerült nyernünk, pedig negyven percig jól játszott a csapat. A vége szoros lett és ki is kaptunk – tekintett vissza a szeptember végi találkozóra Bányász-Szabó Valéria, aki azt is elmondta, hogy a második félidőben hiányzott a megfelelő koncentráció, az agresszív védekezés, a lövések pontossága és sok volt a technikai hiba.

A Budaörs legnagyobb fegyvere, hogy kapusát lehozva rendszeresen vezet hét a hat elleni támadásokat, nagy feladat elé állítva ezzel aktuális ellenfelük védelmét.

– Sokat videóztunk, tisztában vagyunk ellenfelünk erősségeivel. Legfontosabb feladatunk lesz, hogy megfelelő válaszokat adjunk a hét a hat elleni támadásaikra. Megvannak erre az elképzeléseink, szeretnék elérni, hogy minél kevesebb kelljen hátrányban védekeznünk – reagált a felvetésre Bányász-Szabó Valéria.

– Fizikálisan rendben vannak a lányok, elszántan készültek a mérkőzésre. Nagyon fontos lesz, hogy a második félidőre is megmaradjon a koncentráció, tiszták maradjanak a fejek, hogy kulcs pillanatokban megfelelő döntések szülessenek – tette még hozzá.