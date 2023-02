A MÁV Előre-ST.Solar ellen lépett pályára a női röplabda Extraliga soron következő fordulójában Tomás Varga csapata. Remekül kezdett a Nyíregyháza, amely hamar átvette a vezetést, miközben a Székesfehérvár sokat hibázott, így a hazai egylet került fölénybe. A vendég mester folyamatos cserékkel próbálta felrázni gárdáját, eredménytelenül. Az első játszmalabdát ugyan elrontotta a vendéglátó, a másodikat viszont Selena Leban beütötte.

Szemet gyönyörködtető szabolcsi támadásokkal indult a második felvonás, 4:0-ra elhúzott a Fatum, s innentől végig tartotta, sőt növelte az előnyét – Kristina Belova és Merve Cepni nyitásai ellen nem volt ellenszer, ráadásul a hazai alakulat sáncmunkája is kiemelkedő volt. Mindezek eredményeképpen hamar eljutott a szettlabdáig a piros-fekete szerelésben játszó egylet, Cepni kiváló védekezésével pedig le is zárta a második játékrészt.

Izgalmak a meccs végén

A harmadik felvonásban próbált erőteljesebbé válni a vendég gárda, ám 2:2 után újfent a Fatum akarata szerint alakultak a dolgok, bár a Székesfehérvár igyekezett megkapaszkodni az utolsó szalmaszálban – viszont ez ekkor még csak arra volt elegendő, hogy szorosabban alakuljon a szett eleje. A játékrész végéhez közeledve azonban talán túl hamar hitte el a hazai sor, hogy már zsebben a három pont, a MÁV Előre új erőre kapott, sorozatban szerezte a pontokat - zsinórban nyolcat - így nem várt módon szorossá vált az eredmény. Leban bombája azonban a Nyíregyháza számára teremtette meg a mérkőzés lezárásának lehetőséget, s bár az első meccslabdát még elrontotta a szabolcsi alakulat, az ellenfél rossz szervája után eldőlt az összecsapás.

– Kissé savanyú szájízt hagyott bennem a végjáték, hiszen szerettem volna, ha az a csapat fejezi be a mérkőzést, amely a második szett végétől fent volt a pályán – értékelte a történteket Tomás Varga vezetőedző. – Persze örülök, hogy simán 3:0-ra és három pontot szerezve győztünk, mert így továbbra is esélyünk van a harmadik helyen zárni az alapszakaszt. Tudtuk, hogy a Székesfehérvár nem fogja feladni és az utolsó beütött pontunkig küzdeni fog, és ez így is történt. Néhány új taktikai elemet is begyakoroltunk a hét közben, ezeket nem akartuk erőltetni, de bíztunk benne, hogy maguktól előjönnek majd a meccs közben és jöttek is, ennek pedig külön is örülünk. A második szett közepétől már nagyon szaggatta az ellenfél a játékot, sok volt a csere, az időkérés, az utolsó pillanatban elindított szerva, ezzel próbáltak kizökkenteni minket a játékból. Sajnos a harmadik játszmában úgy ahogy sikerrel jártak, de a vissza cserékkel hoztuk a mérkőzést. Sűrű lesz a heti program, ahol mindkét meccsen nehéz feladat vár ránk.

Két nehéz mérkőzés jön

A Fatum-Nyíregyháza szerdán a Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóján a Vasas otthonában lép parkettre, majd pénteken a bajnokságban a Balatonfüred elleni mérkőzés következik, ugyancsak idegenben.