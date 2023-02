Több mint két hónapnyi szünetet követően a hétvégén ismét útjára indul a labda a Nyír-Wetland vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. A csapatok a téli szünetben sem tétlenkedtek, a játékosmozgások mellett a Nyíregyháza Spartacus II. és a Vásárosnamény is edzőt váltott, előbbinél Tudja Dávid helyét Kemény Kristóf vette át, míg utóbbinál Unchiás Rémuszt Bardi Gábor váltotta. A legnagyobb horderejű hír viszont sajnos negatív előjellel szerepel, a Nagyhalász visszalépett a folytatástól.

Szoros az élmezőny

A tabella eleje rendkívül szoros, az éllovas Újfehértó és a hatodik helyezett Szpari II. között mindössze négy pont a különbség, a sorsolás pikantériájából adódóan pedig rögtön két komolyabb rangadóra is sor kerül a hétvégén. Szombaton öt mérkőzést rendeznek, melyek közül kiemelendő a Kállósemjén mátészalkai és a Nyírbéltek nyíregyházi vendégjátéka. Mind a négy klub a dobogóért küzd, a két párharcból pedig talán az első lehet az, amely elorozhatja a forduló meccsének dicsőségét. Mindkét csapat felkészülése remekül sikerült és mindketten komoly szándékkal, a három pont megszerzésének reményében lépnek pályára.

Győzelemmel mutatkozna be a Nyíregyháza II. új vezetőedzője Kemény Kristóf, s mivel a Nyírbéltek keretét az elmúlt napokban sérülések és betegségek tizedelték meg, erre minden esélye meg is lehet.

Eközben a Nyírmeggyes arra készül, hogy a bajnokság végén már ne az ő neve szerepeljen a tabella utolsó sorában, ehhez pedig a Balkányon keresztül teheti meg az első lépést – ráadásul a felek pozitív előjelekkel várják a kezdő sípszót, ami egy újabb parázs kis összecsapást vetít elő.

A középmezőny is harcol

Ugyancsak szombaton játsszák a Csenger–Kemecse derbit, s mint ismert, utóbbi egylet ősszel kisebb meglepetésre sokáig vezette a bajnokságot, ám a középmezőnyben telelő Csenger otthonából nem könnyű elhozni a három pontot. Szintén a középmezőnyben foglal helyet a Tarpa és a műfüves felkészülési torna győztese, a Nyírbátor, előzetesen pedig erre a találkozóra is nehéz lenne megtenni a téteket.

Vasárnap az éllovas Újfehértó a Vásárosnaményt látja vendégül Tégláson, mivel a tavasszal minden mérkőzését „hazai” pályán játszó fehértói egyesület új otthona még nem került átadásra. Piskóti Zsolt csapatának csak a győzelem az elfogadható, mivel pontvesztés esetén könnyen letaszíthatják a gárdát az élről.

Lélektanilag is fontos a siker

Egy mérkőzésről nem ejtettünk még szót, ez pedig a Mándok–Ibrány találkozó, amelynek vészmegoldásként a gyulaházai műfüves pálya ad otthont. Mindenféleképpen be kell arról számolnunk, hogy a vendégek mestere, Kató István januárban térdműtéten esett át, visszatéréséig pedig a Buka Bence és Kiss Péter alkotta játékos-edző páros irányítja a munkát. Lélektani szempontból mindkét csapatnak nagy szüksége lenne a győzelemre.

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 16. forduló, edzői várakozások (kezdés: 14, ifi: 12)

Szombat

Nyírmeggyes (15.)–Balkány (12.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Nagyon fontos lenne számunkra a sikeres kezdés, hiszen ezzel meg tudnánk koronázni a téli felkészülésünket. Az első három-négy mérkőzésnek nagy jelentősége van abból a szempontból, hogy a kitűzött céljainkat elérhessük. Ennek megfelelően szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Mirgai László, a Balkány edzője: – Köszönjük azoknak, akik megszervezték a felkészülési tornát, amely remekül szolgálta az alapozást. A keretünket próbáltuk megerősíteni, mivel kevesen voltunk. Nagyrészt a vármegyei másodosztályokból igazoltunk, így ezeken a mérkőzéseken az új játékosaink is nagyon jó tapasztalatot szerezhettek. Reméljük, hogy fel tudnak nőni a feladathoz. Ez egy hatpontos mérkőzés lesz, de ebben a bajnokságban bárki megverhet bárkit. Én magam is kíváncsian várom, hogy mire lehetünk képesek.

Mátészalka (3.)–Kállósemjén (2.)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – A felkészülésünk zökkenőmentesen, és ami még fontosabb, hogy sérülésmentesen sikerült. De eddig lehetett lötyögni, hiszen az edzőmérkőzéseken még nem osztanak pontokat, viszont hétvégén rögtön a Kállósemjén elleni rangadóval kezdünk, ahol már nem fér bele a könnyelműség. Ezért minden egyes játékosomtól maximális hozzáállást és koncentrációt várok. Ebben az esetben sikeresek lehetünk és itthon tarthatjuk a három pontot.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Tisztában vagyunk azzal, hogy egy nagyon felkészült ellenfél otthonában kezdünk, de mi is keményen edzettünk, így a három pontért megyünk. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű, de nem szeretnénk megszakítani a tavaly év végén megkezdett veretlenségi szériánkat. Tiszteljük az ellenfelünket, de mindent megteszünk a siker érdekében.

Nyíregyháza Spartacus II. (6.)–Nyírbéltek (5.)

Kemény Kristóf, a Nyíregyháza Spartacus II. edzője: – Elégedett vagyok a felkészüléssel, végig műfüvön játszhattunk és nem kellett átírni a programunkat az időjárás miatt sem. NB III.-as ellenfelekkel találkoztunk, mindegyik edzőmeccsből tanultunk. A csapat és az új stáb megtalálta a közös hangot, fiatal, motivált társaság alkotja a Szpari második sorát, mindannyiunkat fűti a bizonyítási vágy. Ismerjük a szombati ellenfelünket, tudjuk, hogy erősödtek a télen és, hogy bővült a keretük, de eredményes rajtban bízunk. A Szpari minden meccsen győzni akar, és noha nekünk az az igazi siker, ha az első csapat is számol majd egyik-másik fiatal játékosunkkal, szeretnénk minél több pontot szerezni és minél előkelőbb helyen végezni.

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Sajnos nem jó előjelekkel indulunk, sok a sérült és a beteg játékosunk. Reméljük, hogy hétvégére lesz tizenegy egészséges emberünk és ki tudunk állni a jó erőkből álló Nyíregyháza ellen.

Csenger (8.)–Kemecse (4.)

Barcsay István, a Csenger edzője: – Érdekes felkészülésen vagyunk túl, melynek során sajnos sok nehezítő körülménnyel találkoztunk. Reméljük, hogy ennek ellenére a fiúk maximálisan odateszik majd magukat, így szép eredményt produkálhatunk.

Resán Attila, a Kemecse edzője: – Mindig izgalmas és fordulatos meccset játszunk Csengerben. Remélem most egy gólszegény találkozón tudunk majd győzni.

Tarpa (7.)–Nyírbátor (9.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – A felkészülés jól sikerült, jó meccseket játszottunk erős ellenfelekkel. Nehéz mérkőzésre számítunk, mivel a tabellára tekintve szinte azonos eredménnyel áll a két csapat. Szeretnénk győzelemmel kezdeni.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Ahogy hallottam a tarpaiak felkészülése remekül sikerült. Nehéz mérkőzésre számítok, hiszen fiatal, sokat futó, bár egy kissé még rutintalan, de veszélyes csapathoz látogatunk. Az edzőmeccsek során látottak alapján viszont úgy gondolom, hogy meg tudjuk szorongatni őket hazai pályán.

Vasárnap

Újfehértó (1.)–Vásárosnamény (13.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Sajnos az utolsó két edzőmérkőzésünk elmaradt, ez nem volt túl szerencsés. A srácok a felkészülés során végig remekül dolgoztak, elégedett vagyok az elvégzett munkával. Reméljük, hogy az első összecsapásunk jól alakul, így sikerül jó rajtot vennünk.

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – A megye I. egyik legjobb csapatához látogatunk, ennek ellenére szeretnénk jó eredményt elérni.

Mándok (11.)–Ibrány (14.)

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – A téli felkészülésünk sikerülhetett volna jobban is, ha a betegségek és a sérülések nem szólnak közbe. Négy új játékossal erősödünk a télen, ezúton is sok sikert és eredményes mándoki sportkarriert kívánok nekik, csak úgy, mint a távozó játékosainknak. Hétvégén még nem lesz teljes a létszám, aki viszont ott lesz tudatában van annak, hogy az első meccs milyen jelentőséggel bír. Fontos a jó rajt, a lélektani hatása miatt is. Sajnos az időjárás a gyulaházi műfüves pályára kényszerít bennünket. A hazai pálya előnye így nem lesz velünk, de a csapat hangulatát figyelembe véve optimista vagyok és nagyon bízom a győzelemben.

Buka Bence és Kiss Péter, az Ibrány megbízott játékos-edzői: – Úgy gondoljuk, hogy sikerült erősödnünk az átigazolási időszakban. Eredményesen lezajlott a felkészülés, le a kalappal minden játékos előtt. Izgatottan várjuk a bajnoki rajtot és mihamarabb szeretnénk újra magunk között tudni a mestert.

Labdarúgás: a vármegyei I. osztály tavaszi menetrendje

A mérkőzések kezdési időpontja a tervek szerint egységes, de később még változhat. A 16-18. fordulóban 14 órától, a 19-21. fordulóban 15 órától, a 22-23. fordulóban 16 órától, a 24. fordulótól pedig 17 órától kezdődnek a találkozók.

16. forduló.

02.18.: Nyírmeggyes–Balkány, Mátészalka–Kállósemjén, Nyíregyháza II.–Nyírbéltek, Csenger–Kemecse, Tarpa–Nyírbátor, Újfehértó–Vásárosnamény. 02.19.: Mándok–Ibrány. Szabadnapos: Nagyecsed.

17. forduló.

02.25.: Kemecse–Nagyecsed, Vásárosnamény–Mándok. 02.26.: Nyírbéltek–Csenger, Kállósemjén–Nyíregyháza II., Balkány–Mátészalka, Ibrány–Nyírmeggyes, Újfehértó–Nyírbátor. Szabadnapos: Tarpa.

18. forduló.

03.04.: Nyírmeggyes–Vásárosnamény, ­Mátészalka–Ibrány, Nyíregyháza II.–Balkány, Csenger–Kállósemjén, Nagyecsed–Nyírbéltek, Tarpa–Kemecse. 03.05.: ­Újfehértó–Mándok. Szabadnapos: Nyírbátor.

19. forduló.

03.11.: Kemecse–Nyírbátor, Vásárosnamény–Mátészalka, Mándok–Nyírmeggyes. 03.12.: Nyírbéltek–Tarpa, Kállósemjén–Nagyecsed, Balkány–Csenger, Ibrány–Nyíregyháza II. Szabadnapos: Újfehértó.

20. forduló.

03.18.: Nyíregyháza II–Vásárosnamény, Csenger–Ibrány, Nagyecsed–Balkány, Tarpa–Kállósemjén, Nyírbátor–Nyírbéltek, Mátészalka–Mándok. 03.19.: Újfehértó–Nyírmeggyes. Szabadnapos: Kemecse.

21. forduló.

03.25.: Vásárosnamény–Csenger, Mándok–Nyíregyháza II., Nyírmeggyes–­Mátészalka. 03.26.: Újfehértó–Kemecse, Kállósemjén–Nyírbátor, Balkány–Tarpa, ­Ibrány–Nagyecsed. Szabadnapos: Nyírbéltek.

22. forduló.

04.01: Nagyecsed–Vásárosnamény, Tarpa–Ibrány, Nyírbátor–Balkány, Kemecse–Nyírbéltek, Nyíregyháza II.–Nyírmeggyes, Csenger–Mándok. 04.02.: Újfehértó–Mátészalka. Szabadnapos: Kállósemjén.

23. forduló.

04.08.: Vásárosnamény–Tarpa, Mándok–Nagyecsed, Nyírmeggyes–Csenger, Mátészalka–Nyíregyháza II. 04.09.: ­Újfehértó–Nyírbéltek, Kállósemjén–Kemecse, Ibrány–Nyírbátor. Szabadnapos: Balkány.

24. forduló.

04.15.: Nyírbátor–Vásárosnamény, Kemecse–Balkány, Csenger–Mátészalka, Nagyecsed–Nyírmeggyes, Tarpa–Mándok. 04.16: Nyírbéltek–Kállósemjén, Újfehértó–Nyíregyháza II. Szabadnapos: Ibrány.

25. forduló.

04.22.: Mándok–Nyírbátor, Nyírmeggyes–Tarpa, Mátészalka–Nagyecsed, Nyíregyháza II.–Csenger. 04.23.: Újfehértó–Kállósemjén, Balkány–Nyírbéltek, Ibrány–Kemecse. Szabadnapos: Vásárosnamény.

26. forduló.

04.29.: Kemecse–Vásárosnamény, Nagyecsed–Nyíregyháza II., Tarpa–Mátészalka, Nyírbátor–Nyírmeggyes. 04.30.: Nyírbéltek–Ibrány, Kállósemjén–Balkány, Újfehértó–Csenger. Szabadnapos: Mándok.

27. forduló.

05.06.: Vásárosnamény–Nyírbéltek, Mándok–Kemecse, Mátészalka–Nyírbátor, Nyíregyháza II.–Tarpa, Csenger–Nagyecsed. 05.07.: Újfehértó–Balkány, Ibrány–Kállósemjén. Szabadnapos: Nyírmeggyes.

28. forduló.

05.13.: Tarpa–Csenger, Nyírbátor–Nyíregyháza II., Kemecse–Nyírmeggyes. 05.14.: Kállósemjén–Vásárosnamény, Balkány–Ibrány, Nyírbéltek–Mándok, Újfehértó–Nagyecsed. Szabadnapos: Mátészalka.

29. forduló.

05.20.: Vásárosnamény–Balkány, Mándok–Kállósemjén, Nyírmeggyes–Nyírbéltek, Mátészalka–Kemecse, Csenger–Nyírbátor, Nagyecsed–Tarpa. 05.21.: Újfehértó–Ibrány. Szabadnapos: Nyíregyháza II.

30. forduló.

05.27.: Ibrány–Vásárosnamény, Nyírbátor–Nagyecsed, Kemecse–Nyíregyháza II., Nyírbéltek–Mátészalka, Kállósemjén–Nyírmeggyes, Balkány–Mándok, Újfehértó–Tarpa. Szabadnapos: Csenger.

Labdarúgás: a vármegyei I. osztály átigazolási körképe

Balkány

Távozott: Molnár Szabolcs (?), Szalánczi Zoltán (?), Tőkés Tibor (Nyírmeggyes).

Érkezett: Bakosi Máté (Tokaj), Borbély Milán (Nagyhalász), Csatári Erik (Hajdúnánás), Fekete Botond (Kálmánháza), Mocsár Valentin (Levelek), Zakor Gergő (Vaja), Zakor János (Vaja), Verner Márk (Vaja), Virág Csaba (Kék).

Csenger

Távozott: Jónás Gergő (Kisvárda II.).

Érkezett: Petrohai Miklós (Pátyod).

Ibrány

Távozott: Aranyi Tamás (munkahelyi elfoglaltság miatt), Blága Tamás (Kálmánháza), Horváth Norbert (Rakamaz), Makai István (Vaja), Nagy Ernő (?), Pápa Sándor (Rakamaz), Sustyák Dávid (?).

Érkezett: Barzó Gergő (Rakamaz), Farkas Márton (Cigánd), Krizsanovszki Ádám (Tiszavasvári), Lukács Bence (Tokaj).

Kállósemjén

Távozott: Lakatos János (Nagykálló), Lakatos László (?).

Érkezett: Benke Norbert (Balmazújváros), Domokos Mátyás (Nyírmeggyes), Hegedűs Tibor (Nyírbátor), Lakatos László (Gyulaháza).

Kemecse

Távozott: Mészáros Gábor (Rakamaz), Mészáros Márton (?), Pintér László (Tiszabercel), Sánta Tibor (Tiszabercel), Szilágyi Dániel (?).

Érkezett: Goján Ádám (Filo SE), Varga Krisztián (Cigánd).

Mándok

Távozott: Bugyi Bálint (Apagy), Listván Dominik (?), Lusánszki László (Pátroha), Szűcs Lajos (munkahelyi elfoglaltság miatt).

Érkezett: Nagy Ádám (Tiszakanyár), Matyi Zoltán (Sényő), Pataki István (Sényő), Szokolai Márk (Mátészalka).

Mátészalka

Távozott: Paragh Márk (Nagydobos), Scheibli Máté (Nyírbéltek), Szokolai Márk (Mándok).

Érkezett: Bartha Károly (Tarpa), Tangel László (Nyíregyháza II.).

Nagyecsed

Távozott: Bernáth Martin (munkahelyi elfoglaltság miatt), Tóth Ferenc (Vásárosnamény).

Érkezett: Szabó Tamás (Fehérgyarmat).

Nyírbátor

Távozott: Hegedűs Tibor (Kállósemjén), Nagy Tibor (Nyírvasvári), Sitku Ádám (Nyírmeggyes).

Érkezett: Kőrösi Norbert (Nagyhalász).

Nyírbéltek

Távozott: Lukács Levente (Nyírlugos), Sárga Zsolt (munkahelyi elfoglaltság miatt), Sinka Márk (Nyírlugos).

Érkezett: Fischer Péter (Szatmárnémeti), Scheibli Máté (Mátészalka), Tóth Levente (Nagyhalász), Varga Márk (Tasnád).

Nyíregyháza Spartacus II.

Távozott: Batta Gergő, (DEAC), Nagy Dominik (Sényő-Carnifex, kölcsönben), Nagy Gergő (Tiszaújváros, kölcsönben), Tangel László (Mátészalka).

Érkezett: -

Nyírmeggyes

Távozott: Domokos Mátyás (Kállósemjén), Takács Sándor (Nyírcsászári).

Érkezett: Sitku Ádám (Nyírbátor), Tőkés Tibor (Balkány).

Tarpa

Távozott: -

Érkezett: Barta Károly (Mátészalka).

Újfehértó

Távozott: Kovács Gergő (Cigánd).

Érkezett: Benke Norbert (Balmazújváros).

Vásárosnamény

Távozott: Szőcs László (?), Veréczy Erik (?).

Érkezett: Galambos Bence (Gyulaháza), Kovics Dávid (Szabolcsveresmart), Tóth Ferenc (Nagyecsed).

A bajnokság állása

1. Újfehértó 14 9 4 1 29 6 31

2. Kállósemjén14 9 3 2 34 9 30

3. Mátészalka 14 9 2 3 22 8 29

4. Kemecse 14 9 2 3 37 24 29

5. Nyírbéltek 14 9 1 4 27 21 28

6. Nyíregyháza II. 14 8 3 3 27 13 27

7. Tarpa 14 5 4 5 26 18 19

8. Csenger 14 5 3 6 32 34 18

9. Nyírbátor 14 5 3 6 23 33 18

10. Nagyecsed 14 4 5 5 11 19 17

11. Mándok 14 4 3 7 20 23 15

12. Balkány 14 3 2 9 17 38 11

13. Vásárosnamény 14 3 1 10 22 35 10

14. Ibrány 14 1 5 8 13 31 8

15. Nyírmeggyes 14 0 3 11 17 45 3