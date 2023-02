A hétvégi 49. Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokságra készülnek az atléták. Ennek kapcsán Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke volt a Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége.

– A nyíregyházi helyszín tavaly már bizonyított. Csúcsok sora dőlt meg. Erre számítunk ezúttal is, de ne feledjük, a fókusz a nyári szabadtéri világbajnokságon van – idézett a beszélgetésből a szövetség honlapja.

Gyulai Miklós elmondta, a szakmára van bízva, hogy kik indulnak a nyírségi megyeszékhelyen, hiszen a formaidőzítések a vb-kvalifikációra lettek kihegyezve.

– Ha 25-30 között lesz a hazai rendezésű világbajnokságon induló magyar atléták létszáma, akkor elmondhatjuk: minden idők legnagyobb magyar csapata vesz részt atlétikai vb-n – tette hozzá a sportvezető, aki ugyanakkor kiemelte: azon dolgoznak, hogy a kvótát szerző hazai versenyzők közül minél többen minimum egy körön túljussanak, azaz elődöntőbe kerüljenek a budapesti vb-n.

–Ez lebeg a szemünk előtt, és emiatt lehet egy-két hiányzó Nyíregyházán, a fedettpályás magyar bajnokságon, amelyet majd a törökországi fedett Eb követ majd.

A műsorban elhangzott, a Nemzeti Atlétikai Központ májusra készül el, és a vb-t szervező cég, valamint a MASZ arról egyeztet, hogy a szabadtéri magyar bajnokság tesztversenyként funkcionálhat majd a világbajnokságnak otthont adó létesítményben.

– Tudomásom szerint a legtöbb munkafázis 90 százalékos szinten van már most, de több olyan része is van az előkészítésnek, amely százszázalékos – számolt be a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke.

A vb-t augusztus 19. és 27. között rendezik meg, a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban.