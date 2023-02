Mindössze két olyan csapat van, amellyel szemben százszázalékos az NB I.-ben a Kisvárda Master Good mérlege. Az egyik a Kaposvár, a másik pedig a rétközi egylet soron következő ellenfele, a Vasas – habár gyorsan tegyük hozzá, hogy a felek eleddig az élvonalban mindössze egyetlen egyszer találkoztak, az aktuális pontvadászat őszén, amikor 2–0-ra nyert a Török László által vezetett gárda. Az a csapat, amely az Újpest legyőzésével visszakerült a dobogóra, miközben a Vasas igyekszik elmozdulni a kiesőzónából.

Nem szabad leírni a Vasast

– Nagy merészség lenne a tabellán elfoglalt helyezése alapján megítélni a Vasast vagy éppen úgy tekinteni rájuk, mint a mezőny leggyengébb csapatára – kezdte felvezetését Török László vezetőedző. – A külsős futballszurkolók persze megtehetik ezt, mi viszont nem így látjuk őket, hiszen minőségi játékosok alkotják a keretüket, olyan futballisták, akik nagyon magas NB I.-es mérkőzésszámmal rendelkeznek. Stabil a védelmük, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a negyedik legkevesebb gólt kapták a bajnokságban. Jól csengő nevek rohamoznak a támadószekcióban is, akik bármikor megtalálhatják a góllövő cipőjüket. Veszélyes ellenfélhez utazunk.

Továbbra is nagyon szoros a dobogóért zajló csata, a Kisvárda mellett a Kecskemét, a DVSC és a Puskás Akadémia is a nemzetközi kupaszereplésért küzd, így minden egyes találkozó komoly értékkel bír.

Megfelelő a hozzáállás

– A csapatnak és a stábnak is megvan a hite és a megfelelő, győztes mentalitása még akkor is, ha a Paks, a Honvéd és a Ferencváros ellen sem úgy jöttek össze a dolgok, mint ahogyan azt előzetesen elterveztük – folytatta a tréner. – Kellő önbizalommal, valamint külső és belső extra motivációval rendelkezünk ahhoz, hogy eredményesen abszolváljuk az előttünk álló feladatokat. Az Újpest elleni győzelem nagyon sokat jelent számunkra még akkor is, ha a meccs egészét nézve nem parádéztunk. Nincs ezzel semmi gond, abban az esetben, ha közben a három pontot megszerezzük.

Természetesen mindkét keretben vannak olyan játékosok, akik korábban megfordultak az ellenfél színeiben. Dombó Dávid hetvenhárom alkalommal őrizte a Kisvárda kapuját, míg Rubus Tamás és Vida Kristopher pályafutásuk elején éppen a Vasas mezében rúgták a bőrt.

